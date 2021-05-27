Безпечна засмага. Як уникнути старіння, опіків та меланом, перебуваючи на сонці

Засмагати рекомендується до 10 ранку або після 16 години,

Медики і косметологи радять завжди використовувати на пляжі крем з SPF, який потрібно оновлювати кожні 1,5-2,5 години

Попереду літній сезон і охочі «погрітися на сонці» активно вирушають на відпочинок до моря. Тому важливо пам'ятати, що перебування під сонячними променями має не лише позитивний вплив на організм, але й значним чином може йому зашкодити. Журналісти «Суспільного» поцікавились у фахівців, як правильно оберігати шкіру та засмагати без шкоди для здоров'я.

Що таке засмага

Дерматолог Юліана Войтів пояснила, що наш організм виробляє пігмент меланін, головна функція якого – захищати глибокі шари шкіри від пошкодження. Коли шкіра пошкоджується сонячними променями, то організм вимушений виробляти ще більше пігменту для захисту. Як наслідок – шкіра змінює колір і темнішає.

Чому не бажано довго перебувати під сонцем

Лікарка дерматолог та косметолог Єлизавета Антофійчук розповіла, що крім загального негативного впливу на організм у вигляді сонячного або теплового удару, першими ознаками якого можуть бути: запаморочення, головний біль, нудота та шум у вухах, – тривалий вплив сонячного випромінювання також позначається на якості шкіри.

Тривале перебування під сонцем може спричинити передчасне фотостаріння – це передчасна поява ознак старіння, що викликана впливом ультрафіолетових променів. Вона, як правило, має накопичувальний ефект, тобто прогресує з часом. Процес відбувається навіть в похмуру погоду.

Також тривале перебування під сонцем може спричинити:

появу пігментації

загострення хронічних захворювань шкіри

збільшується ризик виникнення злоякісних новоутворень.

Як ультрафіолетові промені впливають на шкіру

Єлизавета Антофійчук пояснила, що тривала дія УФ-випромінювання провокує утворення активних форм кисню, так званих вільних радикалів, які пошкоджують ДНК клітин, а також знижують місцевий імунітет шкіри. Через це в клітинах можуть з'являтися мутації генів, порушуючи їх функціонування. Це і може призвести до виникнення злоякісних новоутворень.

«Доведено що, тривале перебування під сонячними променями, а також регулярне відвідування солярію збільшує ризик появи меланоми, плоскоклітинного раку шкіри, і базаліоми», – зазначила дерматолог.

Юліана Войтів також додає, що надмірне перебування під сонцем через кілька років може прискорити появу зморшок.

Алергія на сонце

У деяких людей, пояснює Антофійчук, сонце може викликати сонячну кропив'янку, ознаками якої може бути висип на шкірі, який з'являється через кілька хвилин після сонячного впливу.

Вона додала, що у рідкісних випадках у деяких пацієнтів із сонячною кропив'янкою може проявлятися уповільнена реакція на сонячне світло. Після припинення перебування на сонці висип швидко зникає – від кількох хвилин до кількох годин, і рідко триває понад 24 годин. Для підтвердження алергії на сонце лікар використовує фототестування.

Скільки можна перебувати під сонцем

Безпечне перебування під сонцем залежить від зовнішніх чинників, а також від фототипу шкіри. Люди з першим фототипом – найчутливіші до сонця.

Дерматолог Войтів розповіла, що до цього фототипу належать люди з дуже світлою шкірою, рудим або білявим волоссям та світлими очима.

«Така шкіра практично не здатна себе захистити від ультрафіолету. Таким людям категорично не бажано засмагати», – наголосила вона.

За її словами, найбільш розповсюджений в Україні середній європейський фототип, для якого характерна світла шкіра, яка добре засмагає. Переважно люди з таким фототипом мають каштанове волосся, зелені або карі очі.

Антофійчук наголошує, що засмагати рекомендується до 10:00 ранку або після 16:00, використовувати при цьому засіб з SPF, який потрібно оновлювати кожні 1,5-2,5 години. Також не можна забувати про використання головного убору і сонцезахисних окулярів.

Як правильно обрати та наносити сонцезахисний крем

Косметологиня Анастасія Мельник наголошує, що захищати шкіру від сонця потрібно завжди. Вона пояснила, що кожній людині вранці у сонячний період року на відкриті ділянки шкіри потрібно наносити сонцезахисний крем. Лікарка додала, що SPF-крем не сприяє браку вітаміну D.

За її словами, є загальні правила для використання SPF-захисту:

сонцезахисний крем – останній крок у догляді. Наносити його потрібно на сухе обличчя, поплескуючи руками по ділянках шкіри;

перш ніж наносити на нього макіяж, необхідно дати обличчю висохнути;

крем потрібно оновлювати, якщо ви постійно перебуваєте під сонцем, особливо під час відпочинку на морі;

необхідно обрати правильний рівень захисту: оптимальний – 30, який підходить для міста, і 50 – на відпочинку;

сонцезахисний крем можна наносити впродовж усього року, якщо шкіра схильна до пігментації або негативно реагує на сонце.

Вона наголосила, що засмага – це негативний вплив на шкіру в будь-якому випадку, оскільки це наслідки впливу ультрафіолетового випромінювання.