Коронакриза. Київ підрахував, скільки років піде на відновлення сфери туризму

Управління туризму та промоцій визначило пріоритетні напрями, які будуть активно розвивати

Столична сфера туризму може вийти з кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, раніше, ніж світова. Київ має для цього всі необхідні можливості. Про це під час засідання координаційної ради з туризму та іміджевої політики повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

«В усьому світі найбільше від пандемії постраждала туристична галузь. Доходи туристичного бізнесу впали до неймовірно низьких показників. За оцінками експертів, потрібно близько 5 років, щоб галузь повернулася на допандемічний рівень. Наші ж експерти та представники бізнесу запевняють, що Києву потрібно 3 роки, і власне, на це розрахована наша цільова програма», – зазначила Хонда.

Вона зауважила, що в Україні продовжується вакцинація проти Covid-19, як і в усіх країнах світу, і кордони незабаром відкриються для туристів.

«На жаль, іноземці досі не володіють достатньою кількістю інформації про Київ, його історію. Також важливим є нюанс, що туристи побоюються їхати до України через війну на Сході. І зараз наша мета полягає в тому, щоб донести до іноземних туристів інформацію про те, що в Києві безпечно, та продемонструвати їм переваги міста як туристичної локації», – наголосила Хонда.

За її словами, управління туризму та промоцій визначило пріоритетні напрями, які будуть активно розвивати. Це, зокрема, медичний, подієвий, гастрономічний, діловий туризм. Саме ці напрями є найбільш цікавими та привабливими для іноземних туристів.

Хонда також зазначила, що під час карантину столична влада провела низку зустрічей із посольствами різних країн щодо перехресної промоції столиць. Ідеться про посольства Норвегії, Фінляндії, Нідерландів, Данії.

Під час засідання координаційної ради також було представлено звіт Управління туризму та промоцій і КП «Туристично-інформаційний центр» за 2020 рік та озвучено плани розвитку галузі.