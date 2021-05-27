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    Зеленський і глава Єврокомісії обговорили, коли українці знову вільно їздитимуть до ЄС

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    Володимир Зеленський провів телефонну розмову з&nbsp;президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн - Зеленський і глава Єврокомісії обговорили, коли українці знову вільно їздитимуть до ЄС
    Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн
    Фото: УП

    Політики обговорили розподіл вакцин в Європі та ковід-паспорти

    Президент України Володимир Зеленський та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні у телефонній розмові обговорили забезпечення взаємного визнання цифрових сертифікатів для відновлення непріоритетних подорожей громадян України та ЄС. Про це повідомляє Офіс президента.

    «Лідери також домовилися продовжувати співпрацю з метою забезпечення взаємного визнання цифрових сертифікатів для відновлення непріоритетних подорожей громадян України та ЄС», – йдеться у повідомленні.

    Крім того, Зеленський і фон дер Ляєн обговорили зусилля України та ЄС у боротьбі з коронавірусом та його соціальні й економічні наслідки, реформи, що тривають в Україні, та співпрацю з метою подолання постійних дестабілізаційних дій Росії.

    Вони домовилися про потребу активізувати зусилля щодо надання Україні необхідної кількості вакцин, обговорили перспективи створення в ЄС механізму розподілу вакцин та позитивно оцінили роль програми Covax, у роботу якої Євросоюз робить суттєвий внесок, зазначили у пресслужбі.

    Нагадаємо, сертифікати про вакцинацію у Європейському Союзі, покликані забезпечити свободу пересування у Європі на час пандемії, почнуть діяти з 1 липня.

    Напередодні прем'єр розповів, коли в Україні запустять паспорти вакцинації. Також МОЗ пояснив, де українці зможуть отримати «паспорт вакцинації».

    Зазначимо, Інститут біології клітини НАН України розробляє білкову вакцину проти Covid-19 на гуманізованих дріжджах. Українська вакцина буде значно дешевшою за імпортну, оскільки середовище не вибагливе.

    Читайте також: Не всі «Вдома». Як (не) працює програма з відслідковування коронавірусу

    Теги: ЄС паспорт туризм українці Володимир Зеленський президент вакцинація мандрівка Офіс президента Урсула фон дер Ляєн
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    Зеленський і глава Єврокомісії обговорили, коли українці знову вільно їздитимуть до ЄС