Кравчук обурився дорогому м’ясу на ринках



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Фото: Главком Леонід Кравчук

«Я, ваш покірний слуга Кравчук Леонід Макарович, люблю вибирати та купувати м'ясо на базарі», зізнався екс-президент

Перший президент незалежної України Леонід Кравчук обурився в інтерв’ю «Главкому», що чотири роки тому він платив за м'ясо 50 гривень, зараз – 130. Також він розповів, що має запропонувати людям майбутній президент, щоб перемогти.

«Пообіцяти бути також людиною, як і всі. Більше нічого не треба. Пообіцяти, що він не буде жити в одному вимірі, а всі інші – в іншому. Влада ж сьогодні живе по-іншому, ніж народ. Це дві річки, які течуть в різних напрямках. Чого так швидко падає рейтинг президентів після виборів? Тому що найголовнішою рисою президента, обраного народом, має бути людяність», - заявив Кравчук.

На запитання «Главкома», чи усі наші президенти не були такими людяними, він відповів:

«Не були. Я й про себе кажу. Для нас нове життя прийшло раптово. Якщо ви думаєте, що я після 24 серпня 1991 року став іншим, то помиляєтесь. Так не буває. Мойсей водив свій народ по пустелі 40 років. Для чого? Щоб померли всі, хто бачив те, що не потрібно бачити. Рабство, наприклад. Рабська свідомість – це найстрашніше, і вибити її з голови не так просто. Тому всі президенти не були позбавлені та й сьогодні не позбавлені минулого. От є річка життя, над якою стоїть розкарячений президент: одна нога на лівому березі – минуле, інша на правому – сучасне. І він загруз і не може дві ноги перевести на берег сучасності. Тому що його розум, дух не готові до цього», - додав Кравчук.

На переконання екс-президента, якщо взяти темпи росту економіки за часів Кучми, то вони були найкращими, «ніж можна собі уявити».

«Натомість Ющенко дає інтерв'ю і каже, що він був найкращим президентом, темпи росли… Ну просто захопитись можна. Янукович – те саме. А я питаю – де ж це все? Що, Порошенко з'їв за один день чи за чотири роки?», - зазначив Кравчук.

Екс-президент також пригадав історію, коли він працював в ЦК Компартії України, то в Москві у відділі ЦК КПРС був невеличкий журнал «Агітатор».

«І першим номером у кожному випуску завжди йшов матеріал «В мире интересных цифр». Там розказували, які в нас шалені успіхи в економіці, в соціальній сфері, плани виконуються-перевиконуються і так далі. Тільки магазини були порожніми. Так і зараз – перестаньте брехати. Перестаньте оцінювати в високих епітетах «велика перемога», «видатні досягнення», - закликав політик.

Кравчук також обурився дорогому м’ясу на ринках.

«Я, ваш покірний слуга Кравчук Леонід Макарович, люблю вибирати та купувати м'ясо на базарі. Чотири роки назад я платив за м'ясо 50 гривень, зараз за те саме м’ясо – 130. А пенсію я мав таку саму – тільки вона в доларах була в три-чотири рази більше, ніж сьогодні. Так що вони мені говорять? Совісті нема зовсім?», - резюмував перший президент незалежної України.