Кравчук пропонує замінити «особливий статус» Донбасу на інше поняття



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Леонід Кравчук озвучив нову пропозицію щодо Донбасу Фото: УП

Експрезидент пропонує ввести нове формулювання – «особливий режим адміністративного управління»

Очільник делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук пропонує замінити поняття «особливий статус» Донбасу на «особливий режим адміністративного управління».

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Дом».

Кравчук пропонує замість поняття «особливий статус» Донбасу ввести нове формулювання – «особливий режим адміністративного управління», яке, на його думку, відповідатиме українському законодавству.

«Це буде більшою мірою відповідати тим реформам, які відбуваються в Україні щодо місцевого самоврядування та наших законів, які вже ухвалено. А якщо ставиться завдання ще це питання до Конституції внести, як іноді ми чуємо з боку Росії, то це зараз нереально», - наголосив Кравчук.

Раніше Кравчук назвав чотири варіанти припинення вогню на Донбасі.

Президент Зеленський пояснив, чому він призначив Леоніда Кравчука головою Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Президент вважає, що Кравчук – «потужна і мудра людина» та має авторитет,.

Нагадаємо, Кравчук заявив, що не відкидає можливості імплементації Україною «формули Штайнмаєра».

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