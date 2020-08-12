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    Кравчук пропонує замінити «особливий статус» Донбасу на інше поняття

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    Леонід Кравчук озвучив нову пропозицію щодо Донбасу&nbsp; - Кравчук пропонує замінити «особливий статус» Донбасу на інше поняття
    Леонід Кравчук озвучив нову пропозицію щодо Донбасу 
    Фото: УП

    Експрезидент пропонує ввести нове формулювання – «особливий режим адміністративного управління»

    Очільник делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук пропонує замінити поняття «особливий статус» Донбасу на «особливий режим адміністративного управління».

    Про це він заявив в ефірі телеканалу «Дом».

    Кравчук пропонує замість поняття «особливий статус» Донбасу ввести нове формулювання – «особливий режим адміністративного управління», яке, на його думку, відповідатиме українському законодавству.

    «Це буде більшою мірою відповідати тим реформам, які відбуваються в Україні щодо місцевого самоврядування та наших законів, які вже ухвалено. А якщо ставиться завдання ще це питання до Конституції внести, як іноді ми чуємо з боку Росії, то це зараз нереально», - наголосив Кравчук.

    Раніше Кравчук назвав чотири варіанти припинення вогню на Донбасі

    Президент Зеленський пояснив, чому він призначив Леоніда Кравчука головою Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Президент вважає, що Кравчук – «потужна і мудра людина» та має авторитет,.

    Нагадаємо, Кравчук заявив, що не відкидає можливості імплементації Україною «формули Штайнмаєра».

     Читайте також: 
    бойовики на Донбасі Донбас війна ОРДЛО Леонід Кравчук
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