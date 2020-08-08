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    Політика

    Кравчук назвав чотири варіанти припинення вогню на Донбасі

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    &laquo;Україна готова йти на поступки, якщо такі ж дії будуть виконані &laquo;і з того боку&raquo; - Кравчук - Кравчук назвав чотири варіанти припинення вогню на Донбасі
    «Україна готова йти на поступки, якщо такі ж дії будуть виконані «і з того боку» - Кравчук

    Відеоконференція щодо цього питання за участю всіх сторін запланована на середину серпня

    Очільник делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що існують чотири можливі варіанти припинення вогню на сході. Про це він сказав в ефірі «ОбозревательTV».

    Зокрема, йдеться про переговори, дискусії, компроміси і поступки. 

    «Ми бачимо, що це треба зробити шляхом переговорів – раз, шляхом дискусій – два, шляхом компромісів – три. І шляхом відповідних поступок», – зазначив він.

    Однак, щодо поступок, Кравчук наголосив, що Україна готова йти на цей крок, якщо такі ж дії будуть виконані «і з того боку». Попри це, додав політик, жодна сторона не може ставити вимоги до іншої і пред’являти ультиматуми.

    За словами глави делегації, в середині серпня повинна відбутися відеоконференція щодо питання всеосяжного і повного припинення вогню на Донбасі за участю всіх сторін.

    «Українська сторона готова запропонувати і вимагати, щоб підписи, які були поставлені, поважалися – і нами, і тими людьми, які підпорядковані в тих регіонах певним структурам. Щоб ми справді не на словах, а на ділі почали перемир’я всерйоз і надовго», – наголосив він. 

    Зеленський пояснив, чому він призначив Леоніда Кравчука головою Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Президент вважає, що Кравчук – «потужна і мудра людина» та має авторитет,.

    Нагадаємо, Кравчук заявив, що не відкидає можливості імплементації Україною «формули Штайнмаєра».

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