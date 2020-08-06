  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Потужна людина». Зеленський пояснив, чому призначив Кравчука

    • Розсилка
    Перший президент незалежної України Леонід Кравчук очолив українську делегацію у переговорах щодо Донбасу&nbsp; - «Потужна людина». Зеленський пояснив, чому призначив Кравчука
    Перший президент незалежної України Леонід Кравчук очолив українську делегацію у переговорах щодо Донбасу 

    Президент розповів, яка людина має очолювати Тристоронню контактну групу

    Президент Володимир Зеленський пояснив, що перший президент України Леонід Кравчук «потужна і мудра людина», має авторитет, тому він і призначив його головою Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

    Про це Зеленський повідомив під час робочої поїздки на Донеччину.

    «У нас було декілька кандидатур. Я вважаю, що очолювати групу повинна потужна, мудра, освічена людина, яка має авторитет у всій Україні, зокрема на тимчасово окупованих територіях... Він досвідчена людина», - сказав Зеленський.

    Також він додав, що з Кравчуком працюватиме перший український прем'єр 87-річний Вітольд Фокін, віцепрем'єр з питань реінтеграції Олексій Резніков та радник президента Руслан Демченко.

    «У нас достатньо потужна група. Я тільки зараз зростання кількості переговорів і зустрічей», - зазначив президент.

    Між іншим, напередодні Кравчук заявив, що не відкидає можливості імплементації Україною «формули Штайнмаєра».

    До слова, Кравчук пропонує дати Донеччині і Луганщині статус вільних економічних зон.

    Також віцеспікер Ради Руслан Стефанчук допустив винесення питання про особливий статус Донбасу на референдум.

    Нагадаємо, новий очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук готовий йти на компроміси з Росією, але конкретних прикладів не навів.

    30 липня Кравчук заявив, що погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі замість Кучми.

    Також Кравчук розповів, чому не можна проводити вибори на Донбасі

     Читайте також: «Між крапельками» не вийде. Чи розуміє це Леонід Макарович?
    бойовики на Донбасі Донбас Мінські угоди війна Леонід Кравчук Володимир Зеленський президент Вітольд Фокін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ