«Потужна людина». Зеленський пояснив, чому призначив Кравчука



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Перший президент незалежної України Леонід Кравчук очолив українську делегацію у переговорах щодо Донбасу

Президент розповів, яка людина має очолювати Тристоронню контактну групу

Президент Володимир Зеленський пояснив, що перший президент України Леонід Кравчук «потужна і мудра людина», має авторитет, тому він і призначив його головою Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це Зеленський повідомив під час робочої поїздки на Донеччину.

«У нас було декілька кандидатур. Я вважаю, що очолювати групу повинна потужна, мудра, освічена людина, яка має авторитет у всій Україні, зокрема на тимчасово окупованих територіях... Він досвідчена людина», - сказав Зеленський.

Також він додав, що з Кравчуком працюватиме перший український прем'єр 87-річний Вітольд Фокін, віцепрем'єр з питань реінтеграції Олексій Резніков та радник президента Руслан Демченко.

«У нас достатньо потужна група. Я тільки зараз зростання кількості переговорів і зустрічей», - зазначив президент.

Між іншим, напередодні Кравчук заявив, що не відкидає можливості імплементації Україною «формули Штайнмаєра».

До слова, Кравчук пропонує дати Донеччині і Луганщині статус вільних економічних зон.

Також віцеспікер Ради Руслан Стефанчук допустив винесення питання про особливий статус Донбасу на референдум.

Нагадаємо, новий очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук готовий йти на компроміси з Росією, але конкретних прикладів не навів.

30 липня Кравчук заявив, що погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі замість Кучми.

Також Кравчук розповів, чому не можна проводити вибори на Донбасі.