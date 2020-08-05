Кравчук: «формулу Штайнмаєра» треба приймати



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Голова української делегації в Тристоронній контактній групи Леонід Кравчук Фото: Главком

За словами Кравчука, ні Володимир Зеленський, ні українські дипломати, ні чиновники ніколи не відмовлялися від «формули Штайнмаєра»

Голова української делегації в Тристоронній контактній групи, перший президент Леонід Кравчук не відкидає можливості імплементації Україною «формули Штайнмаєра».

Про це він заявив ефірі телеканалу 112 Україна.

«Поки що я не готовий вам сказати. Вчора в нас було засідання перше, зустріч, вірніше, нашої делегації. Вперше ми зустрілися, обговорювали багато питань. Ми, скажемо, з двох до шести годин працювали, кожен міг висловити свою думку, свою позицію, що добре робиться, де ми не допрацьовуємо, якраз щоб посилити нашу координацію, нашу роботу, висвітлення нашої роботи. Але про «формулу Штайнмаєра» безпосередньо розмови не було. Але я не виключаю, що вона буде», – зауважив Кравчук.

За його словами, ні президент України Володимир Зеленський, ні українські дипломати, ні чиновники ніколи не відмовлялися від «формули Штайнмаєра».

«Інша справа – як її розуміти, як її імплементувати. Це вже механізм, залучення або введення формули в практичне життя. Як це зробити – це вже треба думати, обговорювати, пропонувати. А саму формулу треба приймати, тому що вона схвалена і при всьому тому підписана в Тристоронній контактній групі», – наголосив Кравчук.

Зазначимо, закон про «особливий статус» ОРДЛО на тимчасовій основі набирає чинності після проведення там виборів. Конкретний текст «формули Штайнмайєра» Україна узгодила восени 2019 року, який належить ввести в цей закон.

До слова, Кравчук пропонує дати Донеччині і Луганщині статус вільних економічних зон.

Також віцеспікер Ради Руслан Стефанчук допустив винесення питання про особливий статус Донбасу на референдум.

Нагадаємо, новий очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук готовий йти на компроміси з Росією, але конкретних прикладів не навів.

30 липня Кравчук заявив, що погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі замість Кучми.