Кредитні спілки в Україні працюватимуть по-новому

Ініціатори законопроєкту хочуть перетворити кредитні спілки на стабільних гравців фінансового ринку

Депутати прийняли проект закону «Про кредитні спілки». Відповідно українська небанківська фінансова сфера має перспективи для реалізації масштабної реформи. Про це інформує Данило Германцев в Telegram.

Законопроєкт №5125 підтримали 267 народних обранців. Головними цілями цього документу є розширення та вдосконалення діяльності кредитних спілок в Україні.

Новий законопроєкт передбачає реалізацію низки важливих завдань. За словами народного депутата Данила Гетманцева, який також є одним з ініціаторів законопроєкту, прийняття цього документу дасть поштовх для стрімкого розвитку фінансових установ. Зокрема, йдеться про наступні моменти: перетворення кредитних спілок на стабільних гравців фінансового ринку, гарантування збереження фінансових ресурсів членів кредитних спілок.

Відповідно до положень законопроєкту №5125 «Про кредитні спілки», будуть реалізовані наступні цілі: внесення концептуальних змін до редакції чинного закону «Про кредитні спілки»; суттєве збільшення переліку фінансових послуг, які кредитні спілки зможуть надавати своїм клієнтам; запуск ефективної системи антикризового та корпоративного управління; надання більше можливостей та перспектив розвитку кредитних спілок; удосконалення регулювання діяльності кредитних спілок з урахуванням міжнародних практик; створення передумов для функціонування стабільного, ефективного, конкурентного та прозорого ринку кредитних спілок.

Додамо, що Національний банк розробив нову інституційну Стратегію Національного банку України до 2025 року. Це дорожня карта, якою будуть керуватися найближчими роками для активізації економічного зростання в країні.