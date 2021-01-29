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    Кремль вирішив перехопити ініціативу і показати «палац Путіна» з вигідного ракурсу

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    На територію скандального об'єкту пустили журналістів, щоб ті показали, що &laquo;там нічого такого нема&raquo; - Кремль вирішив перехопити ініціативу і показати «палац Путіна» з вигідного ракурсу
    На територію скандального об'єкту пустили журналістів, щоб ті показали, що «там нічого такого нема»
    Фото: Telegram-канал Mash

    «Нульовий етап будівництва» – так називають зведений палац

    Після виходу скандального двогодинного фільму російського опозиціонера Олексія Навального про палац президента РФ Володимира Путіна під Геленджиком, що в Краснодарському краї Росії на березі Чорного моря, журналісти зацікавилися цією будівлею й навіть пробралися всередину.

    Відео палацу Путіна всередині опублікував Telegram-канал Mash в YouTube. Наперед відзначимо, що проєкт видавця Life Арама Габріелянова Mash зараз контролює Степан Ковальчук, син російського медіамагната Кирила Ковальчука і внучатий племінник Юрія Ковальчука, друга Володимира Путіна.

    Отже, журналіст Mash стверджує, що йому вдалося потрапити до будівлі не таємно – він отримав дозвіл. Час перебування всередині був обмежений – лише година.

    Зазначається, що сам палац являє собою одну велику будівлю. Людина, яка супроводжувала журналіста Telegram-каналу, наголосила, що жити у палаці неможливо, адже оздоблювальні роботи на об'єкті вестимуться як мінімум ще кілька років.

    Також на відео видно кадри з так званої кальянної – це приміщення зараз виконує функцію роздягальні для будівельників.

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    Кремль вирішив перехопити ініціативу і показати «палац Путіна» з вигідного ракурсу
    Кремль вирішив перехопити ініціативу і показати «палац Путіна» з вигідного ракурсу
    Кремль вирішив перехопити ініціативу і показати «палац Путіна» з вигідного ракурсу
    Кремль вирішив перехопити ініціативу і показати «палац Путіна» з вигідного ракурсу
    Кремль вирішив перехопити ініціативу і показати «палац Путіна» з вигідного ракурсу
    Кремль вирішив перехопити ініціативу і показати «палац Путіна» з вигідного ракурсу

    Крім цього, журналісту показали, де буде вже знаменита «кімната бруду» і аквадискотека.

    Журналіст розповів, що він побував і в «театрі»: за його словами, це приміщення більше схоже на актовий зал будинку культури «на максималці».

    Нагадаємо, 19 січня Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального випустив розслідування про новий шикарний палац Путіна, побудований в Геленджику

    У двогодинному фільмі розповідається про історію резиденції, на зведення якої, за даними ФБК, було витрачено 100 мільярдів рублів, і показуються її інтер'єри.

     Читайте також: Фактор Навального. Чи всі вороги Путіна є друзями України?
    Теги: Чорне море Путін розкіш розслідування будинок журналіст
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