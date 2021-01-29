Кремль вирішив перехопити ініціативу і показати «палац Путіна» з вигідного ракурсу

На територію скандального об'єкту пустили журналістів, щоб ті показали, що «там нічого такого нема»

«Нульовий етап будівництва» – так називають зведений палац

Після виходу скандального двогодинного фільму російського опозиціонера Олексія Навального про палац президента РФ Володимира Путіна під Геленджиком, що в Краснодарському краї Росії на березі Чорного моря, журналісти зацікавилися цією будівлею й навіть пробралися всередину.

Відео палацу Путіна всередині опублікував Telegram-канал Mash в YouTube. Наперед відзначимо, що проєкт видавця Life Арама Габріелянова Mash зараз контролює Степан Ковальчук, син російського медіамагната Кирила Ковальчука і внучатий племінник Юрія Ковальчука, друга Володимира Путіна.

Отже, журналіст Mash стверджує, що йому вдалося потрапити до будівлі не таємно – він отримав дозвіл. Час перебування всередині був обмежений – лише година.

Зазначається, що сам палац являє собою одну велику будівлю. Людина, яка супроводжувала журналіста Telegram-каналу, наголосила, що жити у палаці неможливо, адже оздоблювальні роботи на об'єкті вестимуться як мінімум ще кілька років.

Також на відео видно кадри з так званої кальянної – це приміщення зараз виконує функцію роздягальні для будівельників.

Крім цього, журналісту показали, де буде вже знаменита «кімната бруду» і аквадискотека.

Журналіст розповів, що він побував і в «театрі»: за його словами, це приміщення більше схоже на актовий зал будинку культури «на максималці».

Нагадаємо, 19 січня Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального випустив розслідування про новий шикарний палац Путіна, побудований в Геленджику.

У двогодинному фільмі розповідається про історію резиденції, на зведення якої, за даними ФБК, було витрачено 100 мільярдів рублів, і показуються її інтер'єри.