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    Путін витратив понад $600 млрд на підтримку лояльних режимів. Україна також є у списку ‒ дослідження

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    Російські журналісти підрахували, що на гроші, які за 20 років влада витратила на геополітику, можна було б побудувати 15 тисяч нових лікарень - Путін витратив понад $600 млрд на підтримку лояльних режимів. Україна також є у списку ‒ дослідження
    Російські журналісти підрахували, що на гроші, які за 20 років влада витратила на геополітику, можна було б побудувати 15 тисяч нових лікарень
    Фото з відкритих джерел

    Україна до 2014 року отримала від Росії $103 млрд – росЗМІ

    Російська влада за останні 20 років витратила $609 мільярдів із державного бюджету на підтримку дружніх режимів в інших країнах і геополітичні проєкти, а близько трильйона доларів осіли в офшорах. Про це пише російська «Нова газета» з посиланням на відомості з відкритих джерел й інформацію від російських чиновників.

    Зазначається, що з цих грошей $109 мільярдів були виділені на допомогу Білорусі, 103 мільярди – на допомогу Україні (йдеться про період до 2014 року), 32 мільярди – на сепаратистські регіони.

    За даними «Нової газети», 224 мільярда доларів російська влада витратила на енергетичні проєкти, на кшталт «Північного потоку – 2» або «Турецького потоку». Експерти, опитані виданням, вважають, що вони навряд чи окупляться, оскільки є «політично мотивованими», а більша частина коштів на їхню реалізацію пішла в «кишеню» підрядникам.

    Сама Москва заперечує звинувачення, що, наприклад, за допомогою «Північного потоку – 2» вона прагне до політичного впливу на ЄС, і називає газопровід виключно економічним проєктом.

    Крім того, за останні 20 років Росія пробачила боргів на $116 мільярдів, з них 20 мільярдів – африканським країнам, 12 мільярдів – Ірану, 11 – Північній Кореї.

    Журналісти «Нової газети» підрахували, що на гроші, які за 20 років російська влада витратила на геополітику, можна було б побудувати 15 тисяч нових лікарень або покласти на накопичувальний рахунок кожного дорослого росіянина по 400 тисяч рублів.

    Як повідомлялося, Путіну вже складно виконувати публічні функції глави держави ‒ розвідка.

    Раніше окремі ЗМІ повідомляли про проблеми зі здоров'ям у Путіна.

    Як повідомлялося, українська розвідка визнала Росію головною загрозою національній безпеці.

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    Теги: розвідка ЄС Росія Путін гроші Україна влада
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