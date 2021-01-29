Байден відверто висловив Путіну побоювання через дії Росії

Байден відверто висловлювався з приводу того, як поводяться з Олексієм Навальним

Президент США Джо Байден не стримувався, коли спілкувався зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Він висловив йому побоювання з приводу деяких дій російської влади.

Про це заявила представник Білого дому Джен Псакі, — яку цитують американські ЗМІ.

«У президента Байдена були чіткі цілі, і він реалізував їх під час цієї розмови. Він ніколи не стримувався, коли мова йшла про президента Путіна і побоюваннях з приводу дій російського керівництва», — сказала Дженніфер Псакі.

Вона додала що під час розмови Байден «відверто висловлювався з приводу того, як поводяться з Олексієм Навальним і з демонстрантами».

Дженніфер Псакі підкреслила, що Вашингтон буде настільки ж відвертим з Росією щодо проблемних питань і під час контактів на інших рівнях.

Нагадаємо, у середині січня Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального оприлюднив розслідування про, так званий палац президента РФ Володимира Путіна під Геленджиком у Краснодарському краї, з сімома тисячами гектарів навколо палацу.

Як повідомлялося, Навальний повернувся у Росію 17 січня після лікування у Німеччині, його літак повернули із Внуково у Шереметьєво, потім його затримали на паспортному контролі.