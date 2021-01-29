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    У світі

    Байден відверто висловив Путіну побоювання через дії Росії

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    Байден відверто висловив Путіну побоювання через дії Росії - Байден відверто висловив Путіну побоювання через дії Росії
    Байден відверто висловив Путіну побоювання через дії Росії

    Байден відверто висловлювався з приводу того, як поводяться з Олексієм Навальним

    Президент США Джо Байден не стримувався, коли спілкувався зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Він висловив йому побоювання з приводу деяких дій російської влади.

    Про це заявила представник Білого дому Джен Псакі, — яку цитують американські ЗМІ.

    «У президента Байдена були чіткі цілі, і він реалізував їх під час цієї розмови. Він ніколи не стримувався, коли мова йшла про президента Путіна і побоюваннях з приводу дій російського керівництва», — сказала Дженніфер Псакі.

    Вона додала що під час розмови Байден «відверто висловлювався з приводу того, як поводяться з Олексієм Навальним і з демонстрантами».

    Дженніфер Псакі підкреслила, що Вашингтон буде настільки ж відвертим з Росією щодо проблемних питань і під час контактів на інших рівнях. 

    Нагадаємо, у середині січня Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального оприлюднив розслідування про, так званий палац президента РФ Володимира Путіна під Геленджиком у Краснодарському краї, з сімома тисячами гектарів навколо палацу.

    Як повідомлялося, Навальний повернувся у Росію 17 січня після лікування у Німеччині, його літак повернули із Внуково у Шереметьєво, потім його затримали на паспортному контролі.

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    Теги: США Джозеф Байден Путін розслідування президент Вашингтон час
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