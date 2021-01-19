Палац Путіна. Фонд Навального опублікував розслідування про шикарну «дачу» російського президента

«Палац Путіна», він же Резиденція на мисі Ідокопас, був побудований в 2005-2010 році на чорноморському узбережжі неподалік від Геленджика

Вартість проєкту було оцінено в $1мільярд а територія дорівнює 39 князівств Монако

Фонд боротьби з корупцією оприлюднив розслідування про так званий палац президента РФ Володимира Путіна під Геленджиком у Краснодарському краї.

Розслідування опубліковано через добу після того, як суд в Хімках відправив засновника ФБК Олексія Навального на 30 діб в СІЗО після його повернення в Росію з Німеччини.

Розслідування було зроблено до затримання Навального.

«Існує одне місце, потрапивши куди, можна зрозуміти про Володимира Путіна все. Це місце в Росії найбільше охороняється, фактично держава в державі, і це найбільший путінський секрет. Який оберігають сотні, навіть тисячі людей – від невідомих охоронців, садівників і будівельників до найбагатших і найзнаменитіших людей в Росії. Один секрет. Одна будівля. І ми в ній побуваємо. В гостях у Путіна. На власні очі переконаємося, що ця людина в своїй тязі до багатства абсолютно збожеволіла. Дізнаємося, чиїми грошима і як фінансується ця розкіш. І як прямо зараз і останні 15 років дається найбільший хабар в історії і будується найдорожчий в світі палац», – йдеться у передмові до розслідування.

Так званий «Палац Путіна», він же Резиденція на мисі Ідокопас, був побудований в 2005-2010 році на чорноморському узбережжі неподалік від Геленджика.

Про те, що він був побудований для президента Росії, в 2010 році заявив бізнесмен Сергій Колесников. Він же оцінив вартість проєкту в мільярд доларів.

У розслідуванні Фонду боротьби з корупцією, як стверджується, розкрита схема фінансування будівництва палацу, а також показані його інтер'єри.

«У нас не просто розслідування, а психологічний портрет. Дуже хочеться зрозуміти, як простий радянський офіцер перетворився на божевільного, схибленого на грошах і розкоші. І готового руйнувати країну і вбивати заради своїх скринь із золотом», – каже Навальний.

У розслідуванні йдеться, що на території «палацу Путіна» є льодовий палац, церква, чайний будиночок площею 2500 квадратних метрів і підземний тунель з виходом до моря. А поруч розташовані виноградники, шато і устрична ферма.

«Найсекретніший об'єкт в Росії. Це не заміський будинок, не дача, не резиденція – це ціле місто, а скоріше королівство. Тут неприступні забори, свій порт, власна охорона, церква, свій пропускний режим, безпольотна зона і навіть власний прикордонний пункт», з зазначили у ФБК.

Велика територія навколо палацу (сім тисяч гектарів), за даними Фонду, належить ФСБ.

«Уявляєте собі князівство Монако? Це маленька, але все ж окрема країна. А тут володіння розміром з 39 князівств Монако. Побудовано так, щоб до нього не можна було підібратися ні по землі, ні по морю, ні по повітрю», – йдеться у розслідуванні.

Тисячам людей, які працюють там, заборонено приносити з собою навіть простенький мобільний телефон з камерою. Машини, що приїжджають туди, оглядають на кількох КПП, за допомогою дзеркал і ями з відеокамерами, обшукують багажники і бардачки.

Стверджується, що палац зараз ремонтується, оскільки він постраждав через цвіль. В ході ремонту будуються нові об'єкти.

У розслідуванні також йдеться про так звану «формулу путінської корупції»:

Нічого не повинно бути записано на Путіна. Гроші повинні лежати в різних місцях, ними повинні розпоряджатися різні, на перший погляд не пов’язані між собою люди;

Особисті путінські гроші зберігаються у тих, з ким він познайомився 30 років тому.

Зазначимо, що політик повернувся у Росію 17 січня після лікування у Німеччині, його літак повернули із Внуково у Шереметьєво, потім Навального затримали на паспортному контролі.

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