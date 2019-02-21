Кремль за рік проігнорував 13 пропозицій України щодо звільнення заручників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В окупованому Криму та РФ перебувають понад 70 українських заручників

У 2018 році Україна передала Росії 13 пропозицій щодо потенційного обміну затриманих. Кремль проігнорував їх усі

Президент України Петро Порошенко закликав світ подвоїти зусилля для звільнення понад 70 українських заручників, які утримуються в Росії та Криму.

У своїй промові до Генеральної асамблеї ООН він підкреслив, що необхідно активізувати передбачений Мінськими домовленостями обмін полонених.

«Лише минулого року Україна передала Росії 13 пропозицій щодо потенційного обміну затриманих. Кремль проігнорував їх усі», - наголосив Порошенко.

Президент переконаний: «Незважаючи на те, що Кремль залишається сліпим і глухим, міжнародний тиск і неминуча відповідальність за серйозні порушення прав людини є єдиним способом зупинити зловживання Москви в цій сфері». І тому він звернувся до всіх країн із закликом вимагати від РФ поваги до прав людини, а також безумовного звільнення та повернення всіх українських заручників і військовополонених.

«Питання, пов'язані з незаконними діями Росії проти України та її народу, зараз розглядаються Міжнародним кримінальним судом, Міжнародним Судом ООН, Європейським судом з прав людини та в рамках арбітражного розгляду відповідно до Конвенції ООН з морського права», - нагадав Порошенко.

Як відомо, президент України Петро Порошенко 20 лютого в ході робочого візиту до США взяв участь у роботі Генеральної асамблеї ООН, де вперше в історії цієї організації відбувалися пленарні дебати з нового пункту порядку денного: «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України».

Зокрема президент попросив генсека ООН про оціночну місію для миротворців.

Крім того, Порошенко в ООН розповів, як їздив у Крим за місяць до анексії.

Також Порошенко закликав ООН не називати російську агресію проти України «конфліктом».

Порошенко заявив, що РФ готується до військового удару по Україні, і повномасштабна війна не є вже нереальною перспективою.

Зазначимо, що 33 країни закликали усі держави ООН покарати Росію санкціямиза окупацію Криму.