Порошенко в ООН: Росія готується до військового удару по Україні



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Петро Порошенко 20 лютого взяв участь у роботі Генеральної асамблеї ООН Фото: УНІАН

Президент зазначив, що світова спільнота має забезпечити всебічний моніторинг у реальному часі ситуації вздовж російського кордону з Україною

Президент України Петро Порошенко заявив, що РФ готується до військового удару по Україні, і повномасштабна війна не є вже нереальною перспективою.

Про це Порошенко заявив під час виступу на дебатах Генеральної асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

За його словами, військові експерти однозначно визначать, що озброєне угрупування на російському кордоні з Україною є наступальною ударною групою.

«Це не має нічого спільного з обороною. Вони призначені для військового удару. До цього готується Кремль», - заявив він.

Тому, за словами Порошенка, «подальша ескалація до рівня повномасштабної війни не є такою вже нереальною перспективою». Президент зазначив, що світова спільнота має забезпечити всебічний моніторинг у реальному часі ситуації вздовж російського кордону з Україною.

«Знаючи агресора, як його знаю я, хотів би запевнити вас, що найбільше він боїться прозорості, публічної уваги і обізнаності світу з його планами», - наголосив він.

Як відомо, президент України Петро Порошенко сьогодні, 20 лютого, в ході робочого візиту до США взяв участь у роботі Генеральної асамблеї ООН, де вперше в історії цієї організації відбувалися пленарні дебати з нового пункту порядку денного: «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України».

Зокрема Порошенко в ООН розповів, як їздив у Крим за місяць до анексії.

Також Порошенко закликав ООН не називати російську агресію проти України «конфліктом».

Крім того, президент просить генсека ООН про оціночну місію для миротворців.



