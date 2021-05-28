Кричав і штовхався: ексфутболіста збірної України затримали п'яним за кермом
Поліцейські одягли на колишнього футболіста наручники і затримали
У п'ятницю ввечері 28 травня у центрі Києва, на бульварі Лесі Українки патрульна поліція зупинила Porsche 911, за кермом якого перебував ексзахисник «Шахтаря» і збірної України з футболу В'ячеслав Шевчук, повідомляє dtp.ua.
У ексфутболіста були ознаки алкогольного сп'яніння, однак тест на алкоголь він проходити відмовився, до того ж обурювався і почав штовхати патрульних.
Поліцейські одягли на нього наручники і затримали. Під час затримання ексфутболіст казав, що його нібито «злили» друзі з «Шахтаря».
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Ймовірно, Шевчук їхав з НСК «Олімпійський», де сьогодні відбулася презентація фотокниги до 85-річчя «Шахтаря» і прем'єрний показ документального фільму «Донецьк і його команда».
До слова, футболісту «Шахтаря» надали шанс зіграти на Олімпіаді.