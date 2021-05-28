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    Кричав і штовхався: ексфутболіста збірної України затримали п'яним за кермом

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    Під час затримання В'ячеслав Шевчук казав, що його нібито &laquo;злили&raquo; друзі з &laquo;Шахтаря&raquo; - Кричав і штовхався: ексфутболіста збірної України затримали п'яним за кермом
    Під час затримання В'ячеслав Шевчук казав, що його нібито «злили» друзі з «Шахтаря»
    Скріншот з відео

    Поліцейські одягли на колишнього футболіста наручники і затримали

    У п'ятницю ввечері 28 травня у центрі Києва, на бульварі Лесі Українки патрульна поліція зупинила Porsche 911, за кермом якого перебував ексзахисник «Шахтаря» і збірної України з футболу В'ячеслав Шевчук, повідомляє dtp.ua.

    У ексфутболіста були ознаки алкогольного сп'яніння, однак тест на алкоголь він проходити відмовився, до того ж обурювався і почав штовхати патрульних.

    Поліцейські одягли на нього наручники і затримали. Під час затримання ексфутболіст казав, що його нібито «злили» друзі з «Шахтаря».

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    Ймовірно, Шевчук їхав з НСК «Олімпійський», де сьогодні відбулася презентація фотокниги до 85-річчя «Шахтаря» і прем'єрний показ документального фільму «Донецьк і його команда».

    До слова, футболісту «Шахтаря» надали шанс зіграти на Олімпіаді.

    Теги: Національна поліція України НОВИНИ ФУТБОЛУ Київ алкоголь водій алкогольне сп'яніння В'ячеслав Шевчук
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    Кричав і штовхався: ексфутболіста збірної України затримали п'яним за кермом