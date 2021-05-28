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    П’яний працівник СТО викрав авто і влаштував ДТП

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    Викрадений молодиком автомобіль забрав евакуатор - П’яний працівник СТО викрав авто і влаштував ДТП
    Викрадений молодиком автомобіль забрав евакуатор
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Під дією алкоголю працівник СТО самовільно взяв чужий автомобіль, щоб поїхати до знайомих

    Вночі на вулиці Полярній в Оболонському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода: водій Peugeot здійснив наїзд на припаркований автомобіль. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Патрульні помітили у 21-річного чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння. Він погодився пройти освідування на місці автопригоди, результат – 1,91 проміле.

    Під час складання адміністративних матеріалів інспектори з'ясували, що водій не має посвідчення водія та документів на автомобіль Peugeot.

    Чоловік розповів, що працює на станції технічного обслуговування, а цей автомобіль там залишив власник для ремонту. Під дією алкоголю працівник самовільно взяв автомобіль, щоб поїхати до знайомих.

    На чоловіка патрульні склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.

    На місце викликали слідчо-оперативну групу Оболонського управління поліції для подальшого з’ясування обставин цієї події та надання правової кваліфікації діям чоловіка.

    Як повідомлялося, у ніч на четвер, 27 травня, на проспекті Соборності в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: зіштовхнулися два легковики. Аварія трапилася у напрямку Дарницької площі.

    На початку шостої години ранку 27 транв на трасі Київ-Харків-Довжанський 21-річний водій Renault Logan, рухаючись у напрямку столиці, ймовірно, заснув та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем Volvo FH 12.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль алкогольне сп'яніння
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    П’яний працівник СТО викрав авто і влаштував ДТП