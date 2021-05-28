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    Футболісту «Шахтаря» надали шанс зіграти на Олімпіаді

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    Вітао поступово рухається до першої збірної Бразилії - Футболісту «Шахтаря» надали шанс зіграти на Олімпіаді
    Вітао поступово рухається до першої збірної Бразилії
    Фото БКФ

    У Вітао буде декілька днів і два матчі, аби довести тренерському штабу збірної Бразилії свою високу майстерність

    Українська Прем’єр-ліга може бути представлена на Олімпіаді в Токіо. Виклик до молодіжної збірної Бразилії отримав центральний захисник «Шахтаря» Вітао. Тренер Андре Жардін переглядатиме останніх кандидатів на тренувальному зборі, який зараз триває і в контрольних матчах. На 31 травня в олімпійської команди запланована двостороння гра, 4 і 8 червня вона зіграє проти збірної Сербії.

    Для Вітао – це дебютний виклик до команди U-23. Раніше, як нагадує сайт Бразильської конфедерації футболу, він грав за команди інших вікових категорій «селесао», починаючи зі збірної U-15.

    Вітао був гравцем збірної Бразилії, яка зайняла третє місце на чемпіонаті світу U-17 в Індії в 2017 році. Його останнім виступом за «селесао» був Південноамериканський турнір в Чилі 2019-го.

    Для команди Жардіна це буде заключний етап підготовки перед Олімпійськими іграми в Токіо, які розпочнуться в кінці липня.

    За олімпійсбку збірну Бразилії грають такі футболісти, як Луїс Феліпе з «Лаціо», Габріель Магальянш і Мартінеллі з «Арсенала», Родріго з «Реала».

    Вітао в останньому сезоні 17 матчів у всіх турнірах за «Шахтар».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олімпіада ФК «Шахтар»
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    Футболісту «Шахтаря» надали шанс зіграти на Олімпіаді