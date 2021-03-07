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    Крим знову без води: надії окупантів на сніжну зиму не виправдались

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    Водоймища на півострові залишаються без води - Крим знову без води: надії окупантів на сніжну зиму не виправдались

    Водоймища на півострові залишаються без води

    Фото: investigator.org.ua

    На півострові зникають ріки і залишаються незаповненими водосховища

    Сподівання окупаційної влади Криму поповнити запаси води за рахунок зимових опадів, не справдилися. Як повідомляється в моніторингу Крим.Реалії, півострів продовжує відчувати брак водних ресурсів.

    Ряд річок на півострові зовсім зник

    Ряд річок на півострові зовсім зник

    Зокрема річки обміліли й пересихають, а деякі водосховища вже пересохли.

    Вода є далеко не в усіх водоймищах Криму

    Вода є далеко не в усіх водоймищах Криму

    Відповідно до опублікованої карти, Загорське і Сімферопольське водосховище вже пересохли. А в Партизанському, Чорноріченському, Балановському, Тайганському водосховищах спостерігається критично низький обсяг води.

    У цілому, на цей час, близько десятка водосховищ або обміліли, або зовсім без води.

    Раніше стало відомо, що на території окупованого Криму повністю виснажені два водосховища, а ще одне – на межі висихання. Через дефіцит води Ялта і Алушта перейшли на графік подачі води.

    Сьогодні один з лідерів білоруської опозиції, а нині політв’язень режиму Лукашенка Сергій Тихановський, чоловік визнаної міжнародною спільнотою народної президентки Білорусі Світлани Тихановської, уточнив свою позицію з приводу статусу Кримського півострова. Політик висловив жаль, що був дезінформований російськими телеканалами й заявив, що вважає Крим українським «не тільки де-юре, але й де-факто».

    Теги: Крим окупанти вода чоловік окупація
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