Крим знову без води: надії окупантів на сніжну зиму не виправдались
Водоймища на півострові залишаються без води
На півострові зникають ріки і залишаються незаповненими водосховища
Сподівання окупаційної влади Криму поповнити запаси води за рахунок зимових опадів, не справдилися. Як повідомляється в моніторингу Крим.Реалії, півострів продовжує відчувати брак водних ресурсів.
Зокрема річки обміліли й пересихають, а деякі водосховища вже пересохли.
Відповідно до опублікованої карти, Загорське і Сімферопольське водосховище вже пересохли. А в Партизанському, Чорноріченському, Балановському, Тайганському водосховищах спостерігається критично низький обсяг води.
У цілому, на цей час, близько десятка водосховищ або обміліли, або зовсім без води.
Раніше стало відомо, що на території окупованого Криму повністю виснажені два водосховища, а ще одне – на межі висихання. Через дефіцит води Ялта і Алушта перейшли на графік подачі води.
Сьогодні один з лідерів білоруської опозиції, а нині політв’язень режиму Лукашенка Сергій Тихановський, чоловік визнаної міжнародною спільнотою народної президентки Білорусі Світлани Тихановської, уточнив свою позицію з приводу статусу Кримського півострова. Політик висловив жаль, що був дезінформований російськими телеканалами й заявив, що вважає Крим українським «не тільки де-юре, але й де-факто».