«Приймемо воду, але...» Окупаційна влада Криму поставила нахабний ультиматум Шмигалю



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Нам вода ні в якому вигляді не потрібна - Константинов

«Вода з України може бути небезпечна, бо за допомогою неї кримчан можуть труїти», – Константинов

«Глава парламенту» окупованого Криму Володимир Константинов заявив, що спочатку Україні треба відмовитися від претензій на півострів.

«Якщо вони називають Крим українським, а це не відповідає дійсності, то нам вода в такому випадку ні в якому вигляді не потрібна», – заявив колаборант.

Крім того, Константинов підкреслив, що вода з України може бути небезпечна, бо за допомогою неї кримчан «можуть труїти якимись хімікатами і ще чимось». За його словами, в Криму є своя програма по забезпеченню водою.

Нагадаємо, новопризначений прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, бо там живуть українці, а Крим – це Україна.

Пізніше Шмигаль прояснив свою скандальну заяву про подачу води в окупований Крим, зазначивши, що «хотіли би подавати воду нашим громадянам, але не можемо і не маємо технічної змоги робити цього до деокупації півострова та повернення його до складу України».

Голова Меджлісу Рефат Чубаров відреагував на заяви прем’єр-міністра, заявивши, що «скандальна заява Шмигаля про подачу води в окупований Крим стала підлим ударом у спину».

Як повідомлялося, всередині лютого Чубаров дорікнув лідеру президентської фракції Давиду Арахамії, що той хоче здати Росії 500 тис. кримських татар.

Нагадаємо, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає допустимим компромісом подачу води до окупованого Криму в обмін на виведення російських військ з Донбасу.

З 10 лютого в окупованому Сімферополі ввели обмеження на подачу води населенню, внаслідок дефіциту питної води, запасів якої залишилось на 100 днів.