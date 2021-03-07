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    Чоловік білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської різко висловився щодо статусу Криму

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    &laquo;Крим повинен бути не тільки де-юре, але і де-факто українським&raquo; &ndash; Тихановський - Чоловік білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської різко висловився щодо статусу Криму

    «Крим повинен бути не тільки де-юре, але і де-факто українським» – Тихановський

    Опозиціонер шкодує, що дивився російські канали

    Один з лідерів білоруської опозиції, а нині політв’язень режиму Лукашенка Сергій Тихановський, чоловік визнаної міжнародною спільнотою народної президентки Білорусі Світлани Тихановської, уточнив свою позицію з приводу статусу Кримського півострова. Він шкодує, що дивився російські канали, й визнає Крим виключно українським. «Не тільки де-юре, але й де-факто».

    Свою заяву з цього приводу політик передав через адвокатів. Вона оприлюднена на телеграм-каналі Тихановського під час заочного спілкування з ним у форматі «питання – відповідь».

    На пряме звернення до нього «Сергій, чий Крим?», він відповів наступним чином:

    «Те, що в Білорусі транслюються російські канали – це величезне зло. Раніше, дивлячись, наприклад, «60 хвилин» у мене були сумніви щодо достовірності відображення подій в Україні. Зараз, коли я побачив, як вони висвітлюють події в Білорусі, як оббрехали нас усіх й підтримують диктатора, абсолютно очевидно, що вони оббрехали й українців. Звичайно, Крим повинен бути не тільки де-юре, але і де-факто українським».

    Нагадаємо, 30 листопада 2020 року, білоруському опозиціонеру Сергію Тихановському висунули нове звинувачення – у розпалюванні соціальної ворожнечі. Опозиціонерові і блогеру Тихановському подовжено термін утримання під вартою ще на три місяці.

    Теги: Білорусь Крим Олександр Лукашенко чоловік опозиція Світлана Тихановська
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