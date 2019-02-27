Крим знову буде українським курортом – Гройсман



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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вірить, що Крим повернеться до складу України

Глава українського уряду нагадав, що сьогодні Крим перетворюється на військову базу РФ

Нині окупований Крим, який РФ після анексії перетворила на мілітарну базу, знову буде прекрасним українським курортом.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час V Міжнародного форуму «Окупований Крим: 5 років опору» у Києві.

«Ми знаємо точно, що український Крим буде прекрасним українським гостинним курортом і перлиною нашої великої української держави... Ми пам'ятаємо і думаємо, як наблизити той день, коли зможемо відзначати дату звільнення Криму від російських окупантів. Я думаю, що ми цього досягнемо, я переконаний у цьому», - сказав Гройсман.

Він нагадав, що Крим до анексії був прекрасним українським курортом з тимчасовим розміщенням флоту РФ, який мав передислокуватись до Росії. «А сьогодні це мілітарна база, яка становить загрозу не тільки для України, а й для всього демократичного світу. Тому сьогодні, можливо, ще більше, ніж п’ять років тому, весь демократичний світ має бути об'єднаний для того, щоб змусити агресора відмовитись від своїх планів, повернутись у цивілізоване річище, - сказав глава уряду.

За його словами, п'ять років російської агресії пройшли у людських стражданнях, і Україна має продовжувати боротьбу за відновлення територіальної цілісності та визволення всіх політв'язнів.

В Україні 26 лютого відзначають День спротиву окупації Криму. Цього дня у 2014 році біля будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим відбувся багатотисячний мітинг кримськотатарських активістів на підтримку територіальної цілісності України. Російська влада окупованого півострова й дотепер не припиняє репресії проти проукраїнських і кримськотатарських активістів: нині відомо про 17 зниклих безвісти, 12 загиблих, 39 політв’язнів, 10 із яких уже засуджено. Також у Криму заборонена діяльність Меджлісу кримськотатарського народу як «екстремістської» організації.