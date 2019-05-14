Кримськотатарський активіст розповів про імітацію його «розстрілу» у Криму



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Раїм Айвазов разом з родиною Архівне фото

Відповідну заяву Айвазов зробив під час засідання підконтрольного Кремлю Київського райсуду Сімферополя про продовження йому запобіжного заходу у вигляді утримання у СІЗО

Кримськотатарський активіст Раїм Айвазов, обвинувачений у сімферопольській «справі Хізб ут-Тахрір», розповів, що російські силовики після його затримання при перетині адмінмежі з анексованим Кримом на пункті пропуску «Каланчак», вивезли його вночі «в поля» і «імітували розстріл». Про це з посиланням на адвоката кримського татарина Марію Ейсмонт повідомляє «Крим.Реалії».

Відповідну заяву Айвазов зробив під час засідання підконтрольного Кремлю Київського райсуду Сімферополя про продовження йому запобіжного заходу у вигляді утримання в СІЗО.

«На питання про те, де і за яких обставин він був затриманий, Айвазов розповів, що на КПП десь о 2-3 годині ночі його довго не пропускали. Пізніше троє оперативників ФСБ, як він вважає, посадили його в машину (вдаривши при цьому), з якої попередньо скрутили номерні знаки, і вивезли в якісь поля. Там поставили на землю на коліна і ніби імітували розстріл - стріляли поруч з ним. Після цього в такому стані повезли в управління ФСБ, де вже офіційно оформили за документами затримання», - переказала слова свого підзахисного Ейсмонт.

Адвокат клопотала винести окрему постанову на адресу слідчих органів з метою перевірки інформації Айвазова, оскільки вона має ознаки злочину. Також захист має намір самостійно подати заяву про злочин.

Підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя продовжив Айвазову запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО до 15 серпня. Засідання проходило в закритому режимі: у залу не пустили ні родичів, ні слухачів.

Кримськотатарський активіст Раїм Айвазов зник вночі 17 квітня під час перетину адмінмежі з материковою Україною. В окупованому Криму його заарештував «суд» і звинуватив у тероризмі.