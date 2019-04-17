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    Кримськотатарського активіста Айвазова, який допомагав політв'язням, окупанти звинуватили у тероризмі

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    <span>Раїм Айвазов - кримськотатарський активіст, який займався організацією передач для кримських політв'язнів, утримуваних в СІЗО Ростова-на-Дону</span> - Кримськотатарського активіста Айвазова, який допомагав політв'язням, окупанти звинуватили у тероризмі
    Раїм Айвазов - кримськотатарський активіст, який займався організацією передач для кримських політв'язнів, утримуваних в СІЗО Ростова-на-Дону

    Наразі активіст знаходиться в управлінні ФСБ по Криму і Севастополю, з ним проводяться слідчі дії

    Кримськотатарський активіст Раім Айвазов, затриманий російськими прикордонниками вночі під час переходу адмінмежі, звинувачується в участі в терористичній організації «Хізб ут-Тахрір».

    Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода Антон Наумлюк у Facebook.

    Зазначається, що наразі активіст знаходиться в управлінні ФСБ по Криму і Севастополю, з ним проводяться слідчі дії.

    Наумлюк розповідає, що справу Айвазова об'єднають зі справою 23-х затриманих раніше кримськотатарських активістів, звинувачених в участі у «Хізб ут-Тахрір».

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    «Зв'язок з Айвазова обірвався опівночі, він встиг повідомити, що затриманий і чекає приїзду оперативного співробітника. Після цього вийшов на зв'язок о третій ночі і в подальшому, можливо, його телефоном користувалися вже співробітники ФСБ», - розповів журналіст.

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