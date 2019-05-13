Суд в РФ продовжив арешт кримському політв'язню Бекірову до 15 серпня



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Цивільний журналіст з Криму Ремзі Бекіров

Адвокат Бекірова просив суд відмовити у клопотанні звинувачення, оскільки Бекіров - громадянин України і політв'язень

Суддя Ленінського райсуду Ростова-на-Дону Володимир Барвін продовжив на три місяці запобіжний захід у вигляді тримання у СІЗО фігуранту другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір», цивільному журналісту з Криму Ремзі Бекірову.

Як повідомили «Крим.Реалії» активісти, які були присутні на судовому засіданні, Бекіров залишиться у слідчому ізоляторі Ростова-на-Дону до 15 серпня. Звинувачення заявило, що у слідства є «достатні та обґрунтовані підозри» в тому, що, перебуваючи на волі і побоюючись тяжкості покарання, Бекіров може сховатися від попереднього слідства і суду, погрожувати свідкам, знищити докази у справі.

Також, нібито, «маючи активну роль в організації Хізб ут-Тахрір, може продовжувати займатися протиправною діяльністю, що зазіхає на громадську безпеку».

Адвокат Бекірова Едем Семедляєв просив суд відмовити у клопотанні звинувачення, оскільки Бекіров - громадянин України і політв'язень. Також він клопотав про домашній арешт за місцем проживання свого підзахисного в кримському селищі Строганівка. Бекіров заявив, що сприймає своє тримання в ізоляторі Ростова-на-Дону як «депортацію».

З Криму до Ростова-на-Дону приїхали близько 20 осіб, щоб підтримати Бекірова і трьох інших фігурантів цієї справи: громадського захисника Різу Ізетова, волонтера і активіста Руслана Сулейманова, волонтера Шабана Умерова, стосовно яких сьогодні пройдуть засідання в цьому суді. До зали допустили 12 слухачів. Також на засіданні був присутній український консул Сергій Вдовиченко.

Нагадаємо, співробітники ФСБ, МВС Росії та Росгвардії 27 березня провели в Криму масові обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24 активістів.

27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував усіх затриманих активістів.

29 березня російські силовики затримали 24-го кримськотатарського активіста Едема Яячикова, який після масових обшуків в Криму перебував у розшуку.

Заарештованим Ремзі Бекірову, Різі Ізетову, Руслану Сулейманову, Фариду Базарову і Шабану Умерову інкримінують ч. 1 ст. 205.5 КК Росії (організація діяльності терористичної групи). Інших затриманих підозрюють в участі у діяльності терористичної організації (ч. 2 ст. 205.5 КК Росії).

29 березня російський омбудсмен Криму Людмила Лубіна повідомила, що заарештованих у Криму 23 кримськотатарських активістів вивезли до Росії.