Російський суд продовжив арешт чотирьом кримським татарам до 15 серпня



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Судове засідання проходило в закритому режимі

Сейран Муртаза, Енвер Аметов, Меджит Абдурахманов і Рустем Сейтхалілов перебуватимуть у СІЗО до 15 серпня

Міський суд Таганрога Ростовській області РФ продовжив запобіжний захід у вигляді арешту чотирьом фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір», затриманим у Криму 27 березня.

Як повідомляє «Крим.Реалії», Сейран Муртаза, Енвер Аметов, Меджит Абдурахманов і Рустем Сейтхалілов перебуватимуть у СІЗО до 15 серпня.

«Усе було стандартно й шаблонно: набори чергових фраз про необхідність продовження запобіжного заходу та тримання в СІЗО через допит 15 свідків і проведення ряду слідчих заходів. Єдине клопотання, яке було задоволене за цей процес - допуск родичів на оприлюднення», - повідомив виданню адвокат Айдер Азаматов.

Він додав, що судове засідання проходило в закритому режимі, через те, що на ньому буцімто лунала інформація, яка є таємницею слідства. Активісти і родичі заарештованих не змогли потрапити до суду.

Коли ув'язнених привезли на процес, поліцейські попросили - «для уникнення неприємностей» - розійтися всіх активістів, які зібралися біля заднього входу до будівлі суду, щоб побачити заарештованих.

Напередодні суд в РФ продовжив арешт кримському політв'язню Бекірову до 15 серпня.

Нагадаємо, співробітники ФСБ, МВС Росії та Росгвардії 27 березня провели в Криму масові обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24 активістів.

27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував усіх затриманих активістів.

29 березня російські силовики затримали 24-го кримськотатарського активіста Едема Яячикова, який після масових обшуків в Криму перебував у розшуку.

Заарештованим Ремзі Бекірову, Різі Ізетову, Руслану Сулейманову, Фариду Базарову і Шабану Умерову інкримінують ч. 1 ст. 205.5 КК Росії (організація діяльності терористичної групи). Інших затриманих підозрюють в участі у діяльності терористичної організації (ч. 2 ст. 205.5 КК Росії).

29 березня російський омбудсмен Криму Людмила Лубіна повідомила, що заарештованих у Криму 23 кримськотатарських активістів вивезли до Росії.