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    Російський суд продовжив арешт чотирьом кримським татарам до 15 серпня

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    <p>Судове засідання проходило в закритому режимі</p> - Російський суд продовжив арешт чотирьом кримським татарам до 15 серпня

    Судове засідання проходило в закритому режимі

    Сейран Муртаза, Енвер Аметов, Меджит Абдурахманов і Рустем Сейтхалілов перебуватимуть у СІЗО до 15 серпня

    Міський суд Таганрога Ростовській області РФ продовжив запобіжний захід у вигляді арешту чотирьом фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір», затриманим у Криму 27 березня.

    Як повідомляє «Крим.Реалії», Сейран Муртаза, Енвер Аметов, Меджит Абдурахманов і Рустем Сейтхалілов перебуватимуть у СІЗО до 15 серпня.

    «Усе було стандартно й шаблонно: набори чергових фраз про необхідність продовження запобіжного заходу та тримання в СІЗО через допит 15 свідків і проведення ряду слідчих заходів. Єдине клопотання, яке було задоволене за цей процес - допуск родичів на оприлюднення», - повідомив виданню адвокат Айдер Азаматов.

    Він додав, що судове засідання проходило в закритому режимі, через те, що на ньому буцімто лунала інформація, яка є таємницею слідства. Активісти і родичі заарештованих не змогли потрапити до суду.

    Коли ув'язнених привезли на процес, поліцейські попросили - «для уникнення неприємностей» - розійтися всіх активістів, які зібралися біля заднього входу до будівлі суду, щоб побачити заарештованих.

    Напередодні суд в РФ продовжив арешт кримському політв'язню Бекірову до 15 серпня.

    Нагадаємо, співробітники ФСБ, МВС Росії та Росгвардії 27 березня провели в Криму масові обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24 активістів.

    27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував усіх затриманих активістів.

    29 березня російські силовики затримали 24-го кримськотатарського активіста Едема Яячикова, який після масових обшуків в Криму перебував у розшуку.

    Заарештованим Ремзі Бекірову, Різі Ізетову, Руслану Сулейманову, Фариду Базарову і Шабану Умерову інкримінують ч. 1 ст. 205.5 КК Росії (організація діяльності терористичної групи). Інших затриманих підозрюють в участі у діяльності терористичної організації (ч. 2 ст. 205.5 КК Росії).

    29 березня російський омбудсмен Криму Людмила Лубіна повідомила, що заарештованих у Криму 23 кримськотатарських активістів вивезли до Росії.
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