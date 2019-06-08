Кривонос прокоментував співпрацю з новим секретарем РНБО



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Заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос

Очікується, що у найближчі дні Ігор Додон, згідно з вердиктом Конституційного суду, підпише указ про розпуск парламенту і про призначення дати дострокових парламентських виборів

Необхідно, щоб в Україні цінували людей по професіоналізму, а не по відданості. Про це сказав заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос, коментуючи співпрацю з новим секретарем РНБО.

«Співпраця йде. Ми працюємо, все у нас нормально. Я ще раз наголошую, я не служу президентам. Так, у мене є головнокомандуючий, але я служу народу і своїй державі… Я ціную людей не по відданості, а по професіоналізму. І я хочу, щоб у нашій державі підхід до людей був по професіоналізму. На жаль, приклади історичні і приклади діючі показують, що у нас людей цінують по відданості», - зазначив Кривонос.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 28 травня призначив Олександра Данилюка на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Нагадаємо, Данилюк заявив, що до кінця літа планує розробити нову програму співпраці з МВФ, яка дасть поштовх для розвитку України.

Джерело: УНН