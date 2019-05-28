РНБО підготує нову програму співпраці з МВФ — Данилюк



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Данилюк спростував інформацію про те, що місія МВФ начебто поїхала з України у зв'язку з розпуском парламенту

Перші кроки співпраці РНБО і МВФ - це рішення, спрямовані на боротьбу з корупцією, на перезапуск судової реформи, на переформатування правоохоронної системи, - Данилюк

Новопризначений секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що до кінця літа планує розробити нову програму співпраці з МВФ, яка дасть поштовх для розвитку України.

Про це він заявив під час спілкування з пресою, повідомляє «Укрінформ».

«Ми домовились, що будемо зараз активно співпрацювати з МВФ та іншими міжнародними інституціями для того, щоб підготуватись за цей літній період, за час виборів стосовно підготовки нової програми, що надасть додатковий поштовх для розвитку нашої країни», - заявив Данилюк.

Розповідаючи про свою зустріч з місією МВФ, він повідомив, що презентував своє бачення розвитку країни.

«Ми презентували наш порядок денний, як ми бачимо розвиток країни, нашу співпрацю. Повністю збігаються наші позиції у тому, що перші кроки - це рішення, спрямовані на боротьбу з корупцією, на перезапуск судової реформи, на переформатування правоохоронної системи», - заявив Данилюк.

Він зазначив, що всі названі пункти МВФ і раніше вимагав реалізувати в Україні. «Зараз відчувається, що нова влада готова реально робить ці зміни, які важливі для всіх українців», - підкреслив очільник Радбезу.

Він також спростував інформацію про те, що місія МВФ начебто поїхала з України у зв'язку з розпуском парламенту. «Рішення про розпуск парламенту та оголошення дострокових виборів — це політичне рішення, це є внутрішнє рішення України, і воно спрямоване на те, щоб пришвидшити політичні процеси», - наголосив Данилюк.

Зустріч новопризначеного очільника РНБО з президентом України Володимиром Зеленським тривала близько 1,5 години.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 28 травня призначив Олександра Данилюка на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.