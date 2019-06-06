Під будинками Порошенка і Гладковського пройшли пікети із «димовухами» (фото, відео)



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Біля будинку Порошенка в Козині активісти палили шини і «димовухи» Фото: facebook.com/GalushkuNEWS

Речник поліції Київщини Микола Жукович повідомив, що затриманих на акціях в Козині немає

У четвер, 6 червня, кілька десятків активістів палили шини і «димовухи» під будинками екс-президента Петра Порошенка та екс-першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського у Козині під Києвом.

Про це повідомив речник поліції Київщини Микола Жукович.

Він розповів, що акція під маєтком Порошенка розпочалася десь в обідню пору.

Близько 17 години її учасники рушили до будинку Гладковського.

«Затриманих жодних немає. Кримінальних проваджень поки що немає, бо звернень від громадян про пошкодження майна чи про вчинення якихось серйозних хуліганських дій поки не надходило. Якщо й будуть, то про дрібні хуліганські дії, але це адміністративні порушення», - сказав Жукович.

У соцмережах пишуть, що учасники акції вимагали арешту Порошенка і Гладковського через причетність до розкрадань в «Укроборонпромі».

Нагадаємо, колишній заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олег Гладковський звернувся до ЗМІ з проханням не шкодити його репутації, згадуючи його прізвище в контексті неіснуючих і фейкових справ.