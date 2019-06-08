У Зеленського розповіли про плани щодо «Укроборонпрому»



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Зеленський має намір реорганізувати «Укроборонпром»

Представник Президента в уряді Андрій Герус заявив, що вчора відбулося засідання урядового комітету, де розглядався законопроєкт щодо того, аби сотню підприємств передати зі сфери управління «Укроборонпрому» Фонду держмайна для подальшого управління чи приватизації.

Про це Герус заявив в ефірі на телеканалі ZIK.

Відповідаючи на питання Руслана Кошулинського, чи буде команда Зеленського ліквідовувати «Укроборонпром» – прокладку, яку активно використовував президент Порошенко, Андрій Герус зазначив, що Зеленський не буде займатися корупцією.

«Певний орган, структура, або група підприємств не можуть самі по собі бути корупційними. Якщо їх використовують як джерело корупції, ставлять туди людей на прізвище Свинарчук, які займаються там корупцією, то корупція буде виникати. Так ось я можу гарантувати, що президент Зеленський не буде займатися корупцією на «Укроборонпромі»,– запевнив Герус.

А щодо реорганізації «Укроборонпрому», представник президента розповів, що вчора відбулося засідання урядового комітету, де розглядався законопроєкт щодо того, аби сотню підприємств передати зі сфери управління «Укроборонпрому» Фонду держмайна для подальшого управління чи приватизації.

«І ми підтримуємо передачу цих підприємств, щоб вони працювали ефективно. Тому тут питання в тому, що там є і як воно управляється. Але я думаю, що таких скандалів, які ми бачили в журналістських розслідуваннях щодо «Укроборонпрому», точно не буде. Буть призначені нові керівники. Також там буде досліджуватися те, що відбулося за останні роки»,– підкреслив Андрій Герус.

Нагадаємо, 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

На початку березня РНБО вирішила провести огляд оборонно-промислового комплексу. А Кабінету міністрів доручено в місячний строк організувати із залученням міжнародних експертів аудит «Укроборонпрому» і підприємств – учасників цього концерну та за його результатами інформувати громадськість.