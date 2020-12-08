До 2035 року м'ясо майже повністю замінить штучна їжа – аналітики

До 2035 року попит на яловичину та молочні продукти зменшиться на 80-90%. До того часу переважна більшість американських ферм, які вирощують корів, стануть банкрутами

До 2035 року м’ясна індустрія в США збанкрутує, і яловичину майже повністю замінить штучне м’ясо. Про це йдеться у звіті американського аналітичного центру RethinkX

Дослідники вважають, що до 2030 року попит на продукти великої рогатої худоби зменшиться на 70%, а виробництво молока і м’яса впаде більш, як на 50%. Зокрема, споживання яловичого фаршу скоротиться на 70%, стейків – на 30%, а молочних продуктів – майже на 90%.

До 2035 року попит на яловичину та молочні продукти зменшиться на 80-90%. До того часу переважна більшість американських ферм, які вирощують корів, стануть банкрутами. Ринок курятини, свинини та риби чекає така ж доля.

У результаті відмирання м’ясної індустрії до 2035 року звільниться приблизно 60% земель, які зараз використовуються для вирощування худоби.

Зазначається, що викиди парникових газів у США зменшаться на 45% відсотків до 2030 року й на 65% до 2035 року – це з урахуванням викидів від індустрії замінників м’яса. Відмова від продуктів тваринництва також змінить ситуацію з вирубуванням лісів, зникненням видів, забрудненням води тощо.

Аналітики стверджують, що разом зі зниженням попиту на м’ясо знизиться й попит на нафтопродукти – до 2030 року принаймні вдвічі.

На заміну продуктам тваринництва прийде модель біотехнологічної їжі (Food-as-Software). Вчені зберігатимуть «рецепти» в базах даних, відкритих для вільного доступу в усьому світі.

Нова їжа буде приблизно на 50-80% дешевшою за продукти тваринництва, запевняють аналітики. «Якісніша та поживніша їжа стане дешевшою та доступнішою для кожного», – стверджується у звіті RethinkX.

Також до 2035 року втратять роботу 90% із 1,2 мільйона людей, задіяних у виробництві яловичини та молокопродуктів. Натомість нові біотехнологічні компанії зможуть працевлаштувати принаймні один мільйон робітників до 2035-го.

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