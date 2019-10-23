Гарбуз та його властивості: поради від експертів «Корисної програми»



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Гарбуз - не тільки головний символ популярного сьогодні свята Хелловіну, а й невід'ємним атрибутом українських весільних обрядів

Гарбуз справедливо вважають королем осіннього меню

Сьогодні, 23 жовтня, на «Інтері» вийшов випуск «Корисної програми», присвячений гарбузу. Які плоди корисніше - сирі або запечені? Який сорт смачніше - «Мускат» або «Баттернат»? Чи можна гарбуз вважати дієтичним продуктом? У студії ток-шоу ведучий Олександр Лук'яненко і експерти програми розібралися, як правильно вибирати і зберігати гарбуз, а також - чим він корисний для нашого організму.

1. У чому користь гарбуза?

Катерина Кондратюк, дієтолог: «Гарбуз справедливо вважають королем осіннього меню не тільки через його відмінні смакові якості. Залежно від сорту в гарбузі містяться солі міді, заліза і фосфору, вітаміни групи B, C, E, D і рідкісний вітамін T, який прискорює обмінні процеси і перешкоджає ожирінню. Особливо багатий гарбуз провітаміном А - бета-каротином. Це з'єднання захищає організм від шкідливого впливу навколишнього середовища, а клітини - від ракового переродження. Також в ньому багато життєво необхідних для нашого здоров'я мікроелементів: калію, кальцію, магнію, цинку, кобальту, кремнію і фтору. Ще гарбуз унікальний тим, що в ньому міститься багато пектинів - харчових волокон, що м'яко очищають кишечник. З їх допомогою виводяться радіонукліди і шкідливі речовини».

2. Як вибрати смачні плоди?

Олександр Кищенко, аграрій: «Коли вибираєте гарбуз, уважно оглядайте його та цікавтеся, який сорт вам пропонують. Найсмачніший і солодкий - «Мускат». Самий простий у використанні - «Баттернат», з нього виходять будь-які страви. Не варто купувати гарбуз, вже нарізаний кубиками, як часто продають на базарі, бо в ньому можуть розвиватися мікроорганізми. Зрілий і корисний гарбуз повинен бути щільним, м'ясистим, важким і пружнимю, без тріщин і вм'ятин. У стиглого гарбуза суха шкірка, а м'якоть - яскраво-оранжевого кольору. Чим яскравіше м'якоть у плода, тим більше в ньому вітаміну А. Хвостик у гарбуза повинен не повинен бути зрізаним, у стиглого плоду він відвалюється сам».

3. Як правильно зберігати гарбуз?

«Цілі плоди без ушкоджень на шкірці можуть зберігатися в прохолодному і сухому місці всю зиму, - продовжує Олександр Кищенко. - Оптимальна температура зберігання гарбуза взимку - від +5 до +10 ̊C при вологості повітря не більше 70-75%. Температура зберігання гарбуза не повинна опускатися нижче 2 ̊C, це негативно позначається на смакових якостях плодів. Розкладайте гарбузи так, щоб до них був доступ повітря. Час від часу їх потрібно перевіряти: якщо якийсь вдарився при транспортуванні, він може почати псуватися. У холодильнику очищена від насіння м'якоть може зберігатися близько тижня».

4. Які страви можна готувати з гарбуза?

Олександр Лук'яненко, ведучий ток-шоу «Корисна програма»: «Для мене гарбуз залишається справжнім овочем-загадкою, адже він корисний в будь-якому вигляді: і сирому, і запеченому, і у вигляді масла. З гарбуза відмінно виходять не тільки каші, супи або рагу. З нього готують найкращі сезонні десерти: суфле, пироги і оладки. Варіантів багато, і кожен - абсолютно незабутній. У той же час за допомогою гарбуза можна боротися із зайвою вагою: він на 90% складається з води і містить всього 22 ккал на 100 г продукту. Але найголовніше - гарбуз уповільнює процес старіння в нашому організмі. Так що балуйте себе і близьких різноманітними стравами з гарбуза і будьте завжди молоді і здорові!»

5. Гарбуз - елемент народних обрядів.

Гарбуз - не тільки головний символ популярного сьогодні свята Хелловіну, а й невід'ємний атрибут українських весільних обрядів. «За допомогою гарбуза в Україні споконвіку відмовляли нелюбим женихам, - розповідає народний артист України Віктор Сарайкін. - Гарбуз завжди був в достатку: на кожному городі, на кожному столі. Коли до дівчини сватався хлопець, який їй не подобався, вона підносила йому гарбуз. Таким не почесним подарунком молодого хлопця ставили на місце, як би кажучи: «З таким нареченим не шкода і розлучитися». А якщо дівчина ще й прив'язувала стрічку до гарбуза, то це означало, що вдруге в цей будинок хлопцеві приходити не можна».