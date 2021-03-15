Київ привабить туристів ексклюзивними пирогами – КМДА

Столичне управління туризму презентувало страву, що представлятиме місто

Нову унікальну страву під назвою «Kyiv Pie» було презентовано у столиці. Як повідомляє Управління туризму та промоцій КМДА, новостворений харчовий продукт має сприяти популяризації гастрономічного туризму в Києві.

«Ми створили нову страву «Kyiv Pie». Над нею працювали найкращі кухарі України. Ми сподіваємося, що такий пиріг об’єднає українські традиції і сучасні тренди та допоможе столиці в розвитку гастротуризму. Спробувати нову страву кожен охочий зможе в закладах Києва, які долучаються до нашої ініціативи, на всіляких гастрономічних заходах та центрах Турінфо», – сказала начальниця Управління туризму та промоцій Марина Радова.

За її сподіваннями, «Kyiv Pie» стане типовою київською стравою.

«Досліджуючи питання, яка ж саме страва має бути типово київською, відповідь кожного разу поверталась саме до хлібопекарських виробів. До того ж форма сонця в багатьох джерелах пов’язана саме з Києвом. А ще важливо, щоб ця страва була ресторанною стравою, стрітфудом, добре переносила доставку і враховувала смаки та вподобання веганів і вегетаріанців», – розповів віце-президент Асоціації шеф-кухарів України Олексій Повторейко.

Раніше повідомлялося про підписання меморандуму між Управлінням туризму та промоцій КМДА, Комунальним підприємством «Київський міський туристично-інформаційний центр» та громадською спілкою Всеукраїнська асоціація гастрономічного туризму з метою створення унікальних гастрономічних турів для містян і гостей столиці.

Також стало відомо, що управління туризму Київської обласної державної адміністрації та громадська спілка Всеукраїнська асоціація гастрономічного туризму підписали меморандум про партнерство та співпрацю, яким передбачено розробку гастрономічного маршруту Київщиною. Його учасниками стануть пивовари, винороби, сировари, фермери, туроператори, ресторатори і власники готелів.