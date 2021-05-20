Ізраїль готовий припинити операцію в Секторі Газа

Але в разі необхідності удари по палестинським угрупованням будуть посилені

Уряд Ізраїлю повідомив єгипетського посередника про готовність припинити операцію в Секторі Газа. Ізраїльський Кабінет міністрів сьогодні збереться на засідання, щоб обговорити пропозицію про припинення вогню. Про це повідомляє видання Haaretz з посиланням на джерела.

Видання не наводить подробиць пропозиції Ізраїлю і терміни виконання режиму припинення вогню. При цьому міністр оборони країни Бені Ганц заявив, що в разі необхідності удари по палестинським угрупованням в Секторі Газа будуть посилені.

«Якщо це буде необхідно, ми готові збільшити інтенсивність операції», – заявив Ганц.

Нагадаємо, учора прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху після телефонної розмови з президентом США Джо Байденом провів нараду в оперативному штабі. Нетаньяху заявив, що Ізраїль продовжить військову операцію проти бойовиків в Секторі Газа.

Тим часом, радбез ООН знову не погодив заяву щодо конфлікту на Близькому Сході.