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    Ізраїль готовий припинити операцію в Секторі Газа

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    Ізраїль готовий припинити операцію в Секторі Газа

    Але в разі необхідності удари по палестинським угрупованням будуть посилені

    Уряд Ізраїлю повідомив єгипетського посередника про готовність припинити операцію в Секторі Газа. Ізраїльський Кабінет міністрів сьогодні збереться на засідання, щоб обговорити пропозицію про припинення вогню. Про це повідомляє видання Haaretz з посиланням на джерела.

    Видання не наводить подробиць пропозиції Ізраїлю і терміни виконання режиму припинення вогню. При цьому міністр оборони країни Бені Ганц заявив, що в разі необхідності удари по палестинським угрупованням в Секторі Газа будуть посилені.

    «Якщо це буде необхідно, ми готові збільшити інтенсивність операції», – заявив Ганц.

    Нагадаємо, учора прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху після телефонної розмови з президентом США Джо Байденом провів нараду в оперативному штабі. Нетаньяху заявив, що Ізраїль продовжить військову операцію проти бойовиків в Секторі Газа.

    Тим часом, радбез ООН знову не погодив заяву щодо конфлікту на Близькому Сході.

    Теги: США міністр Ізраїль ООН Радбез ООН
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    Ізраїль готовий припинити операцію в Секторі Газа