Справа проти Медведчука: Кулеба розповів, як Росія може відповісти Україні

«Зважаючи на ставлення Путіна до Медведчука, ця кримінальна справа не залишиться непоміченою в Кремлі» – Кулеба

Глава МЗС впевнений, що ситуація з нардепом Медведчуком не позначиться на майбутній зустрічі президентів Росії та України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що Росія врахує ситуацію з нардепом Віктором Медведчуком у своїй стратегії щодо України. Однак, за його словами, не варто очікувати, що відповідь Кремля буде негайною. Про це міністр сказав в ефірі програми «Радіо НВ».

«Безумовно, зважаючи на ставлення Путіна до Медведчука, ця кримінальна справа не залишиться непоміченою в Кремлі, але я б не очікував якихось негайних дій у відповідь. Утім, врахування цього чинника буде в стратегії Росії щодо України, тут я сумнівів не маю», – сказав він.

Як зазначив глава МЗС, ризики від справи проти Медведчука різноманітні, але він впевнений, що це не позначиться на майбутній зустрічі президентів Росії та України.

«Від точкового дошкульного удару у відповідь, до врахування цього в межах військової ескалації, яка продовжується. Я не думаю, що справа Медведчука завадить цій зустрічі. Вона зароджується дуже важко, але ми готові до розмови», – додав міністр.

Нагадаємо, нардепу Медведчуку в Україні висунули підозру у державній зраді за трьома епізодами. Минулого четверга суд відправив Медведчука під домашній арешт.