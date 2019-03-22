ЄС закликав Росію негайного звільнити українського політв’язня Гриба



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Павло Гриб, 20-річний громадянин України, має інвалідність та серйозне захворювання Фото: Громадське

Також в ЄС вимагають допустити українських лікарів до незаконно засудженого Павла Гриба

Європейський Союз очікує негайного звільнення українця Павла Гриба, якому сьогодні суд у РФ призначив шість років ув'язнення, і надання йому доступу до спеціалізованого медичного лікування, якого він потребує. Про це йдеться в оприлюдненій у п'ятницю заяві офіційного представника Європейської служби зовнішніх справ Майї Косьянчич.

«Павло Гриб, 20-річний громадянин України, який має інвалідність та серйозне захворювання, був викрадений з Білорусі російською владою у серпні 2017 року. З тих пір він незаконно утримувався в Росії без будь-яких обґрунтованих звинувачень, а стан його здоров'я продовжує непокоїти. Сьогодні російський суд засудив Павла Гриба до шести років позбавлення волі за «пропаганду тероризму», - йдеться у заяві.

«Європейський Союз очікує негайного звільнення пана Гриба і надання йому доступу до спеціалізованого медичного лікування, якого він потребує. До тих пір, поки він залишається в ув'язненні, українським лікарям мають дозволити відвідувати його, як того вимагає рішення Європейського суду з прав людини», - заявили у ЄС.

Нагадаємо, 22 березня Північно-Кавказький окружний російський суд у Ростові-на-Дону на засіданні засудив Гриба до шести років позбавлення волі.

Після цього Павло оголосив про голодування.

Батько Павла Ігор Гриб повідомив, що загальний стан здоров’я його сина у російському СІЗО погіршився. «Дуже гостро стоїть необхідність термінової операції та лікування, а також подальшої реабілітації, інакше Павло просто помре за ґратами», - сказав батько хлопця.