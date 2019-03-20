Телеканали, яким приписують зв'язок з Медведчуком, замовили спільний екзит-пол



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Опитування буде здійснюватися на 500 виборчих дільницях

Попередні результати екзит-полу будуть оголошені о 20:00 в ефірі «112 Україна» та NewsOne - одразу після закриття виборчих дільниць

Телеканали «112 Україна» і NewsOne підписали угоду з відомою міжнародною компанією на проведення екзит-полу під час першого туру виборів президента України 31 березня. На замовлення телеканалів опитування виборців на виході з виборчих дільниць буде здійснювати Інститут соціальних досліджень та консалтингу SORA (Відень, Австрія) спільно з Центром «Соціальний моніторинг» (Київ, Україна).

Опитування буде здійснюватися на 500 виборчих дільницях. Всього буде опитано близько 25 тисяч осіб. Отримані результати будуть репрезентативні на національному рівні зі статистичним відхиленням на рівні 2,1% для лідерів рейтингу та не більше 1,5% для решти кандидатів.

Попередні результати будуть оголошені о 20:00 в ефірі телеканалів «112 Україна» та NewsOne - одразу після закриття виборчих дільниць. Уточнені дані будуть оприлюднені після 22:00.

На 250 виборчих дільницях опитування виборців в день виборів передбачається методом самозаповнення міні-анкет (імітується процедура таємного голосування). Респонденти самостійно відмічатимуть, за якого з кандидатів вони проголосували, і надаватимуть основні соціально-демографічні характеристики.

На інших 250 виборчих дільницях опитування буде здійснюватися методом персонального індивідуального інтерв’ю: респонденти добровільно відповідатимуть на запитання інтерв’юера (за якого з кандидатів вони проголосували), надаватимуть основні соціально-демографічні характеристики і відповідатимуть на запитання щодо можливого вибору під час другого туру.

Як відомо, кума російського президента Володимира Путіна та лідера руху «Український вибір» Віктора Медведчука пов’язують із телеканалами «112 Україна» і NewsOne.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія збільшила на 263 тисячі кількість бюлетенів для першого туру президентських виборів, забравши їх з другого туру.

Українці на виборчих дільницях 31 березня отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року.

Джерело: Інтерфакс-Україна