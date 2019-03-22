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    У Нацполіції назвали найпоширеніші схеми підкупу виборців

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    У Нацполіції назвали найпоширеніші схеми підкупу виборців

    Одна зі схем - телефонні дзвінки з пропозицією проголосувати за того чи іншого кандидата в президенти

    Поліція фіксує чотири найбільш поширені схеми підкупу виборців. Про це в п'ятницю, 22 березня, повідомив заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції Максим Цуцкірідзе, інформує прес-служба Нацполіції.

    За його словами, перша схема - збір особистих даних громадян під приводом проведення соціальних опитувань, анкетування.

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    «Паралельно ставляться питання про пріоритетність якогось з кандидатів у президенти. Якщо хтось вагається, ці «анкетологи» намагаються переконати людину на користь іншого кандидата», - розповів Цуцкірідзе.

    Друга схема стосується здійснення телефонних дзвінків з пропозицією проголосувати за того чи іншого кандидата. Третя - надання подарунків з агітаційною символікою.

    «Як у нас передбачено законодавством, якщо вартість подарунка перевищує 58 гривень, то це - підкуп, а не агітація. Остання схема, яку ми зафіксували, - виплата матеріальної допомоги за умови голосування за певного кандидата. Це все зафіксовано, проводяться розслідування», - повідомив Цуцкірідзе.

    На сьогоднішній день поліція склала 605 адміністративних протоколів. До адміністративної відповідальності притягнуто 85 осіб.

    Нагадаємо, Нацполіція України з початку передвиборної кампанії зареєструвала 3500 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом.

    Нагадаємо, що 20 березня на Рівненщині спіймали агітатора із 2,5 млн гривень «на підкуп» виборців.

    Станом на 18 березня, від початку передвиборчої кампанії поліція відкрила 175 кримінальних проваджень.

    У МВС також заявили, що українців лякають бійками та вибухами на виборчих дільницях.

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