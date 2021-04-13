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    Контрабанда бурштину: прикордонники Одещині виявили ювелірних виробів понад 5 кг

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    Прикордонники знайшли пакунки з бурштином, що були &laquo;ретельно&raquo; сховані серед соснових кілків - Контрабанда бурштину: прикордонники Одещині виявили ювелірних виробів понад 5 кг
    Прикордонники знайшли пакунки з бурштином, що були «ретельно» сховані серед соснових кілків
    Фото ДПСУ

    Завантажений деревиною транспорт прямував до Туреччини

    У порту міста Чорноморськ, що на Одещині, прикордонники виявили контрабандний вантаж ювелірних виробів з бурштину, загальною масою понад 5 кілограмів. Про це повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління ДПСУ.

    Там розповіли, що контрабандний вантаж виявили приблизно о 22:00 12 квітня. За словами прикордонників, бурштинові вироби перевозили у двох вантажівках. Завантажений деревиною транспорт прямував до Туреччини.

    Однак під час огляду причепів прикордонники знайшли пакунки з бурштином, що були «ретельно» сховані серед соснових кілків. У кожній вантажівці виявили по три поліетиленові пакунки намиста, запевнили у пресслужбі. Загальна вага контрабанди склала 5,2 кг.

    У Державній прикордонній службі переконані, вивезти бурштин з України намагалися водії вантажівок – громадяни Туреччини.

    Нагадаємо, кількома тижнями раніше Служба безпеки України заблокувала міжнародний канал контрабанди бурштину. У ході багатоетапної операції у члені угруповання було вилучено декілька партій «сонячного каменю» на понад 11 млн грн.

    Теги: прикордонники контрабанда Одеса бурштин транспорт
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