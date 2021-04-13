Контрабанда бурштину: прикордонники Одещині виявили ювелірних виробів понад 5 кг

Прикордонники знайшли пакунки з бурштином, що були «ретельно» сховані серед соснових кілків

Завантажений деревиною транспорт прямував до Туреччини

У порту міста Чорноморськ, що на Одещині, прикордонники виявили контрабандний вантаж ювелірних виробів з бурштину, загальною масою понад 5 кілограмів . Про це повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління ДПСУ.

Там розповіли, що контрабандний вантаж виявили приблизно о 22:00 12 квітня. За словами прикордонників, бурштинові вироби перевозили у двох вантажівках. Завантажений деревиною транспорт прямував до Туреччини.

Однак під час огляду причепів прикордонники знайшли пакунки з бурштином, що були «ретельно» сховані серед соснових кілків. У кожній вантажівці виявили по три поліетиленові пакунки намиста, запевнили у пресслужбі. Загальна вага контрабанди склала 5,2 кг .

У Державній прикордонній службі переконані, вивезти бурштин з України намагалися водії вантажівок – громадяни Туреччини.

Нагадаємо, кількома тижнями раніше Служба безпеки України заблокувала міжнародний канал контрабанди бурштину. У ході багатоетапної операції у члені угруповання було вилучено декілька партій «сонячного каменю» на понад 11 млн грн.