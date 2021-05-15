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    «Наполеон» із цигарками – на кордоні з Румунією чоловік намагався перевезти контрабанду у торті

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    Каверзний план 23-річного буковинця допоміг у пункті пропуску викрити сканер - «Наполеон» із цигарками – на кордоні з Румунією чоловік намагався перевезти контрабанду у торті
    Каверзний план 23-річного буковинця допоміг у пункті пропуску викрити сканер
    Фото: dpsu.gov.ua

    Роль коржів для торта відігравали 79 пачок сигарет

    У пункті пропуску «Порубне», що на кордоні з Румунією, прикордонники Чернівецького загону спільно з митниками виявили торт, основним інгредієнтом якого були сигарети, повідомляє повідомляє пресслужба ДПСУ.

    Кмітливий українець віз до Румунії гостинець – на вигляд звичайний торт «Наполеон», але виявилося, що «кулінарний шедевр» був приготований не за класичним рецептом.

    Роль коржів для торта відігравали 79 пачок сигарет. Зверху «десерт» був змащений заварним кремом з кондитерською присипкою.

    Каверзний план 23-річного буковинця допоміг у пункті пропуску викрити сканер.

    Крім того, ще 79 пачок сигарет, суміш для кальяну та 40 стіків для електронних сигарет були виявлені в сумці для перенесення оргтехніки.

    Товари, оцінені у понад 11 тисяч гривень, у чоловіка вилучено.

    Раніше Служба безпеки України заблокувала канал нелегального переправлення в Україну складових частин вогнепальної зброї.

    Крім того, у квітні співробітники СБУ затримали наркокур’єра, який намагався перевезти через держкордон нашої країни понад 1 кг кокаїну у кишково-шлунковому тракті.

    На завершальному етапі спецоперації проведено 16 обшуків за місцями перебування учасників угруповання у Києві, а також у Київській та Вінницькій областях.

    Теги: прикордонники контрабанда Румунія чоловік
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