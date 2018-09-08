Купив мішок цибулі на зиму. Найближчого соратника Януковича застукали на столичному базарі (фото)



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Володимир Рибак купує цибулю

У Києві помітити найближчого соратника Януковича

Екс-голова Верховної Ради Володимир Рибак провів ранок суботи на ринку, купуючи цибулю. Ексклюзивні фото публікує «Главком».

Цибулю колишній спікер купував на ринку «Столичний» на вулиці Кільцева дорога. Покупки найближчий соратник Януковича робив разом зі своєю дружиною Альбіною.

Суботнього ранку вони купили один мішок цибулі.

Володимир Рибак - один зі співзасновників та колишній перший заступник голови (з 23 квітня 2010 по - 28 лютого 2014) та голова (з 28 лютого 2014) Партії регіонів. Закінчив Вищу партійну школу при ЦК КПУ. Дев’ять років до квітня 2002 року був Донецьким міським головою.

Займав посаду віце-прем'єр-міністра — міністра будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства в уряді Віктора Януковича 2006 – 2007 років.

Довірена особа кандидата на пост президента України Віктора Януковича під час виборів 2004 року. Народний депутат 3, 4, 5, 6 та 7 скликань.

Голова Верховної Ради у 2012 – 2014 роках. Рибак заявив, що після передачі влади в Україні в.о. президенту Олександру Турчинову в 2014 році, він пішов на політичну пенсію. У своїх пізніших висловлюваннях підкреслював, що вважає що реванш Януковича в Україні неможливий, оскільки Україна стала іншою та пішла вперед.