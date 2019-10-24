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    Купюра в тисячу гривень матиме вищий ступінь захисту

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    <p>Нацбанк на цьому тижні - 25 жовтня, введе в обіг нову банкноту номіналом 1 тисяча гривень</p> - Купюра в тисячу гривень матиме вищий ступінь захисту

    Нацбанк на цьому тижні - 25 жовтня, введе в обіг нову банкноту номіналом 1 тисяча гривень

    «Вищі номінали мають вищі ступені захисту», - сказав голова Нацбанку Яків Смолій

    Нова банкнота в тисячу гривень, яка вводиться в обіг в Україні, матиме вищий ступінь захисту.

    Про це заявив голова Нацбанку Яків Смолій на брифінгу.

    «Шість років Національний банк не міняв банкнотно-монетний ряд. Ми робили велику комунікацію стосовно захисних елементів. Банкнота у 1000 грн продовжує дизайн номінального ряду, який у нас оновлюється з 2014 року, і додаткові елементи там також присутні, оскільки вищі номінали мають вищі ступені захисту», - сказав Смолій.

    Як відомо, Нацбанк на цьому тижні - 25 жовтня, введе в обіг нову банкноту номіналом 1 тисяча гривень.

    На лицьовій стороні нової банкноти буде зображено портрет одного із засновників і першого президента Української академії наук Володимира Вернадського, на зворотному - зображення будівлі президії Національної академії наук України.

    НБУ планує випустити 5 млн банкнот номіналом в 1000 гривень. Розмір нової банкноти - 75 на 160 міліметрів, а основний колір - блакитний.

    Нагадаємо, з 1 жовтня монети 1, 2 та 5 копійок перестали бути дійсним платіжним засобом в Україні.

    Національний банк гроші гривня Яків Смолій
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