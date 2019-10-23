Приватбанк нагадав Коломойському і Боголюбову, скільки вони вже винні за рішенням Лондонського суду



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Також відповідачі повинні сплатити витрати Банку за минулорічне слухання справи суддею Фанкортом та кошти, що були витрачені на апеляцію

Апеляційний суд Лондона зобов’язав пана Коломойського та інших сплатити витрати Банку

Після успіху ПриватБанку в Апеляційному суді, підтвердженого рішенням від 15 жовтня 2019 року, що ПриватБанк може продовжити розгляд справи проти його колишніх власників в англійському суді, пан Ігор Коломойський, пан Генадій Боголюбов та інші відповідачі були зобов’язані сплатити Банку 10,9 млн фунтів стерлінгів до 12 листопада 2019 року.

Про це повідомляється на сайті ПриватБанку.

Відповідачів зобов’язали повернути проміжну виплату витрат, сплачену їм Банком, за рішенням суду першої інстанції минулого року.

Банк має отримати 4 млн фунтів стерлінгів від пана Коломойського, 2 млн фунтів стерлінгів від пана Боголюбова та 1,5 млн фунтів стерлінгів від корпоративних відповідачів.



Крім того, відповідачі повинні сплатити витрати Банку за минулорічне слухання справи суддею Фанкортом та кошти, витрачені на апеляцію.

Хоча для визначення загальної суми витрат для сплати відповідачами знадобиться певний час, наразі вони повинні сплатити 3,4 млн фунтів стерлінгів до 12 листопада.

Нагадаємо, 15 жовтня Апеляційний суд Лондона виніс рішення, яким підтвердив, що у британського суду є юрисдикція для розгляду позову націоналізованого ПриватБанку проти Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Рішення суду означає, що арешт активів Коломойського продовжиться, а Лондонський суд почне розгляд за позовом Привату по суті.

У грудні 2017 року Приватбанк подав позов до Високого суду Лондона проти колишніх власників і шести компаній, які їм імовірно належать або знаходяться під їх контролем. Йдеться про фірми Teamtrend, Trade Point Agro, Collyer, Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і Ukrtransitservice. Як забезпечувальний захід суд заарештував по всьому світу активи ексвласників банку і зазначених компаній на суму понад $ 2,5 млрд.

У листопаді 2018 року Високий суд Лондона вирішив, що йому не підсудна ця справа, але визнав ПриватБанк жертвою масштабних шахрайських дій.