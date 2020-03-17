Курс долара в обмінниках підскочив майже на дві гривні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Долар продовжує дорожчати Фото: РБК-Україна

Долар вже коштує дорожче 28 гривень, євро - дорожче 31 гривні

Сьогодні в обмінних пунктах України, станом на 12:00, курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 гривню 50 копійок до 28,68 гривень за долар, курс євро виріс на 1 гривню 52 копійки до 31,72 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,24 (26,40 - 16 березня), продажу - 28,68 (27,18 - 16 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,05 (29,27 - 16 березня), продажу - 31,72 (30,20 - 16 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,27 (3,25 - 16 березня), продажу 3,81 (3,73 - 16 березня) грн за 10 рублів.

Зазначимо, 17 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 30 копійок до 27,02 гривень за долар, курс купівлі 26,99 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 41 копійку до 30,07 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 17 березня довідковий курс на рівні 27,03 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 16 березня (26,42 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Найбільші банки встановили курс долара в межах 28,00 - 28,50 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Зазначимо, що напередодні Нацбанк продав $130,5 млн задля підтримки гривні.

16 березня на аукціон НБУ виставив 200 мільйонів доларів, однак учасники валютного ринку заявили про потребу в купівлі 258,9 мільйона доларів, подавши 64 заявки. Банки та інші учасники валютного ринку намагалися купити валюту у Нацбанку за 26,37-26,56 гривні за долар.

За підсумками аукціону Нацбанк задовольнив 21 заявку на 130,5 мільйона доларів. Середній курс, за яким продали валюту з резервів, склав 26,54 гривні за долар (мінімальний 26,53, максимальний — 26,56 гривні за долар).

17 березня в НБУ повіжомили, що в Україну готівкова валюта доставляється з затримкою через карантин у всьому світі.

Джерело: РБК-Україна