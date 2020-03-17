Нацбанк скаржиться на затримку доставки валюти в Україну



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Долари та євро затримуються через карантинні заходи на кордонах

Через закриття кордонів готівкова валюта доставляється в Україну з затримкою

В Україну готівкова валюта доставляється з затримкою через карантинних заходів по всьому світу. Про це йдеться в повідомленні Національного банку України в Facebook.

У НБУ зазначили, що в останні дні в українських касах банків спостерігається недолік готівкової валюти з-за підвищеного попиту населення.

«При цьому на коррахунках банків зосереджено 8 млрд доларів США безготівкової валюти, і клієнти можуть вільно переводити свою валюту на свої рахунки, відкриті в інших банках, конвертувати одну безготівкову валюту в іншу. Але із-за припинення авіаперевезень та закриття кордонів готівкові долари і євро доставляються в Україну з затримкою. Враховуючи карантинні заходи, введені країнами світу та України, Національний банк разом з банками вирішує зазначену проблему», - зазначили в НБУ.

Зазначимо, що напередодні Нацбанк продав $130,5 млн задля підтримки гривні.

16 березня на аукціон НБУ виставив 200 мільйонів доларів, однак учасники валютного ринку заявили про потребу в купівлі 258,9 мільйона доларів, подавши 64 заявки. Банки та інші учасники валютного ринку намагалися купити валюту у Нацбанку за 26,37-26,56 гривні за долар.

За підсумками аукціону Нацбанк задовольнив 21 заявку на 130,5 мільйона доларів. Середній курс, за яким продали валюту з резервів, склав 26,54 гривні за долар (мінімальний 26,53, максимальний — 26,56 гривні за долар).

У перший тиждень березня 2020 року Національний банк України викупив з валютного ринку 150 мільйонів доларів, водночас продав з резервів 307,2 мільйона доларів.

Як повідомлялося, плавні коливання курсу відразу після довгих вихідних змінилися різким подорожчанням долара, в результаті за три дні готівкова гривня втратила майже 7% вартості, в грошах це 1,7 грн на кожному доларі. Курс впав до 26 грн/долар і більше, востаннє гривня так дешево коштувала 8 місяців тому. Експерти кажуть, що незабаром буде по 27 гривень за долар.