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    Курс валют на 18 травня: скільки коштують долар і євро

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    Долар і євро подешевшають - Курс валют на 18 травня: скільки коштують долар і євро
    Долар і євро подешевшають
    Фото з відкритих джерел

    Нацбанк знизив курс долара до мінімуму з серпня минулого року

    Офіційний курс гривні до долара на 18 травня встановлений на рівні 27,55 гривень за долар. Курс долара знизився до мінімуму за 8,5 місяців, нижче курс був лише 31 серпня 2020 року – 27,47 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

    Національний банк України на 18 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,555 гривень за долар (-0,0592 грн). При цьому курс долара на 17 травня становив 27,6142 гривень за 1 долар.

    bank.gov.ua
    bank.gov.ua

    Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

    bank.gov.ua
    bank.gov.ua

    Курс долара на міжбанку 17 травня у продажу порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 3 копійки до 27,58 гривень за долар, курс у купівлі до 27,56 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 5 копійок до 32,49 гривень за євро.

    Також фахівці розповіли, яким буде курс долара до кінця травня.

    Джерело: РБК-Україна

    Теги: Національний банк курс валют економіка банк гривня фінанси
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    Курс валют на 18 травня: скільки коштують долар і євро