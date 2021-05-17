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    Курс валют: долар зміцнився до мінімуму за вісім місяців

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    Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем - Курс валют: долар зміцнився до мінімуму за вісім місяців
    Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем
    Фото з відкритих джерел

    Курс долара знизився до мінімуму з вересня 2020 року

    На 17 травня офіційний курс гривні до долара встановлений на рівні 27,61 грн за долар. Курс долара знизився до мінімуму за вісім місяців. Нижче курс був лише 2 вересня 2020 року – 27,6049 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

    Національний банк України на 17 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,6142 гривень за 1 долар (-0,0131 грн). При цьому курс долара на 14 травня становив 27,6273 гривень за 1 долар.

    bank.gov.ua
    bank.gov.ua

    Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

    bank.gov.ua
    bank.gov.ua

    Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 14 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,62 гривень за долар, курс в покупці до 27,60 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу не змінився-32,43 гривень за євро.

    Теги: Національний банк курс валют банк
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