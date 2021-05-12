Нацбанк назвав банкноти, які найбільше підробляють

Найчастіше у фокус шахраїв потрапляють банкноти старого зразка – номіналом 500 грн зразка 2006 року та 200 грн зразка 2007 року

Гривневі банкноти нового покоління (2015 – 2020 рр) мають посилену систему захисту, тому їх майже не підробляють

За підсумками 2020 року рівень підроблення банкнот національної валюти в Україні залишається стабільно низьким. Про це свідчить моніторинг стану вилучення з обігу банкнот, повідомляє НБУ.

За підсумками минулого року на 1 млн справжніх гривневих банкнот припадало близько 5,5 підроблених (за підсумками 2019 року – близько 3 штук).

При цьому згідно з інформацією Європейського центробанку цей показник у країнах ЄС торік був втричі вищий і становив приблизно 17 банкнот євро.

Найчастіше у фокус шахраїв потрапляють банкноти старого зразка – номіналом 500 грн зразка 2006 року та 200 грн зразка 2007 року. Їхня кількість становила близько 60% та 29% відповідно від загальної кількості вилучених з обігу підробок.

Це пов’язано з тим, що гривневі банкноти нового покоління (номіналами 20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 грн, які Нацбанк увів у обіг у 2015 – 2020 роках) мають посилену систему захисту. Зокрема для захисту банкнот високих номіналів, які зловмисники найчастіше намагаються підробити, застосовано інноваційні оптично-змінні елементи захисту, які громадянам легко перевірити, а зловмисникам – надзвичайно складно відтворити.

За результатами 2020 року підробки банкнот гривні нового зразка складають лише 4% від загальної кількості підробок, вилучених у банківській системі України, а їх якість є досить низькою. Відповідно кількість підроблених банкнот гривні нового зразка на 1 млн шт. справжніх банкнот в обігу торік становила лише 0,2 шт.

Також минулого року спостерігалося зменшення кількості підроблених банкнот за номіналами:

• 100 грн – на 40%;

• 50 грн – на 32%;

• 20 грн – на 4,5%;

• 5 та 10 грн – на 36%.

Здебільшого вилучені з обігу підроблені банкноти національної валюти друкувалися з використанням принтерів і були розраховані на неуважність громадян та касових працівників закладів торгівлі. Виявлені підроблені банкноти найчастіше збувалися через каси закладів торгівлі, швидкого харчування, автозаправних станцій тощо.

НБУ установив єдині критерії сортування готівки банками на автоматизованих системах оброблення грошових знаків. Завдяки цьому забезпечується гарантоване вилучення з обігу підроблених банкнот під час оброблення інкасованої готівки.

Серед вилучених з обігу у 2020 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали: долари США (86% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти), євро (12%); російські рублі та англійські фунти стерлінгів (2%).

Найчастіше зловмисники підробляли іноземні банкноти таких номіналів: $100 (95% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США); 50 та 500 євро (30% та 29% від загальної кількості вилучених підроблених євро); 5 000 та 1 000 російських рублів (74% та 26% від загальної кількості вилучених підроблених російських рублів).

З метою протидії розповсюдженню підроблених грошових знаків Нацбанк упродовж минулого року активно взаємодіяв з Нацполіцією, Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС та СБУ.

Раніше Нацбанк назвав банкноти, якими найчастіше користуються українці.