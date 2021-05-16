Фахівці розповіли, яким буде курс долара у травні

На минулому чотириденному робочому тижні гривня продовжувала зміцнюватись

Курс готівкового долара повільно знижувався, наближаючись до рекордно низьких показників у цьому році, і перевищив їх: 14 травня він досяг 27,72 грн/долар у продажу, два місяці тому було 27,76 грн/долар. Чого очікувати від курсу на наступному повноцінному робочому тижні, читайте далі.

Експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Що сталося з курсом за тиждень

Готівковий долар на свята і всі робочі дні після них продовжував дешевшати. Курс з п’ятниці по п’ятницю опустився на 12 копійок у продажу і на 11 копійок у купівлі – відповідно до 27,72 і 27,54 грн/долар. Спред (різниця між курсами купівлі та продажу) зберігся на рівні 18 копійок, це говорило, що різких коливань курсу валюти не передбачається.

Нацбанк, який встановив на перший робочий день після свят (11 травня) курс 27,76 грн/долар (+4 коп.), почав поступово зміцнювати гривню і до п’ятниці знизив курс до 27,63 грн/долар (-13 копійок). Такий же курс залишається і на вихідні. На понеділок, 17 травня, регулятор встановив курс 27, 61 грн/долар.

Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що на початку минулого тижня продовжилася післясвяткова пасивність на валютному ринку – валюту купували тільки ті, кому вона була потрібна, а таких виявилося небагато.

«Таку пасивність також підтверджують підсумки розміщення ОВДП Мінфіном (у минулий вівторок на черговому аукціоні було залучено лише 1,4 млрд грн), – зазначив Андрій Шевчишин. – Ринок ще повноцінно не запустився, і напередодні ми бачили термінові продажі валюти, пов’язані з відкладеним попитом. Але гривня має сильні чинники для позитиву: це збереження високих цін на сировинних ринках по ключових позиціях українського експорту і стабілізація епідеміологічний ситуації і активізація вакцинації».

Олег Пендзин каже, що пропозиція Мінфіном ОВДП під 9,5% річних не зацікавила покупців. Зростання курсу долара стримали пропозиції невеликих партій щодо дешевої валюти, скупленої комбанками у населення під час минулих свят.

Олександр Охріменко також підтверджує, що на готівковому ринку населення активно здавало валюту, стримуючи зростання курсу. Така тенденція триває третій місяць. За даними Нацбанку, в квітні українці продали валюти на 1 841,6 млн доларів в еквіваленті, а купили 1 372,2 млн, або на 469,4 млн менше.

«Головна причина – не росте курс, і великі власники валюти зараз здають долари і купують нерухомість, реалізуючи відкладений попит на «квадратні метри». За даними Мін’юсту, за останній місяць кількість угод зросла майже на 46%. Це теж стримує зростання курсу долара», – впевнений Олександр Охріменко.

Чого очікувати наступного тижня

Думки експертів розійшлися.

«Курс ймовірно залишиться в діапазоні 27,6-27,7 гривні за долар, це на 10 копійок нижче, ніж було тиждень тому, з перспективою вийти на 27,5 грн/долар», – говорить Андрій Шевчишин.

Олександр Охріменко також очікує подальшого зміцнення гривні.

«Курс прагне до 27,5 грн/долар, але досягне його не раніше кінця травня, якщо не втрутиться регулятор. Додатковим фактором зміцнення гривні може бути подальша девальвація долара стосовно євро з нинішніх 1,20 до 1,23 дол./євро. Але це призведе до подорожчання євро до гривні», – аналізує Олександр Охріменко.

А ось Олег Пендзин очікує, що наступного тижня гривня ослабне до 27,9-27,95 грн/долар. Причина – на ринку буде зменшуватися пропозиція долара за незмінного попиту. Та якщо втрутиться Нацбанк, то просідання курсу може бути меншим – не більше 27,8.

Продавати чи купувати валюту

В останні місяці думки наших експертів з цього приводу були різними.

Найбільш точним виявився прогноз Олександра Охріменка, який ще на початку січня говорив про плавне зміцнення гривні в першому півріччі і радив інвестувати в гривневі депозити.

Ті, хто інвестував у долари, за 4,5 місяці втратили б майже гривню на кожному доларі, якби вирішли сьогодні їх здати. Середній курс продажу на 3 січня 2021 року був 28,45 грн/долар, а середній курс покупки на 14 травня – 27,54 грн/долар. Та й купити валюту зараз можна дешевше на 83 копійки, ніж у січні. За цей же час на кожному доларі – в гривневому еквіваленті на депозиті під 8% річних – можна було не втратити на кожному доларі по 83 копійки через те, що гривня зміцнилася, плюс заробити відсотки (0,56 грн).

Олександр Охріменко як і раніше вірить в міцну гривню ще, як мінімум, на 1,5 місяця. І радить заробляти на короткострокових гривневих депозитах (1-2 місяці), а не на курсі долара.

«Після того, як Нацбанк підняв облікову ставку рефінансування до 7,5%, середня ставка за гривневими депозитами зросла з 8 до 9-9,5% річних. До кінця другого кварталу на них можна заробити більше, ніж на ймовірному зміцненні долара, тим більше, що чекати його поки не доводиться», – резюмував Олександр Охріменко.

Тим, хто вірить у долар, а не в гривню, Олег Пендзин рекомендує зробити паузу і ще тиждень не продавати і не купувати долари без крайньої потреби, чекаючи подальшого зміцнення гривні в травні.

Андрій Шевчишин радить купувати валюту, що дешевшає, в разі інвестування в неї «в довгу», на рік і більше. Експерт нагадав, що за останнім прогнозом Нацбанку, гривня цього року девальвує мінімум на 3,6% в порівнянні з середньомісячним курсом 2020 року (27,33 грн/долар), або до 28,3 грн/долар. Тобто за покупки сьогодні доларів за 27,72 грн, в грудні виграш може скласти близько 50 коп./дол.

Джерело: Сегодня