Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів вирішила не притягувати Луценка до відповідальності



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Генпрокурор Юрій Луценко Ілюстративне фото

КДКП не знайшла в діях генпрокурора дисциплінарного проступку під час розгляду скарги на заяву Юрія Луценка у Facebook, у якій він звинувачує ексначальника Генштабу Володимира Заману в державній зраді

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) не знайшла в діях генерального прокурора Юрія Луценка дисциплінарного проступку під час розгляду скарги на заяву генпрокурора у соцмережі Facebook, у якій він звинувачує ексначальника Генштабу Володимира Заману в державній зраді. Про це йдеться в копії рішення КДКП.

Рішення КДКП було прийнято 7 серпня.

У скарзі йшлося про публікацію Луценка в соцмережі Facebook від 25 лютого.

На думку скаржника, своєю публікацією Луценко допустив публічне висловлювання, яке є порушенням презумпції невинуватості, тобто скоїв дисциплінарний проступок, передбачений п. 9 частини 1 ст. 43 закону «Про прокуратуру».

Комісія при цьому вважала, що зібрані під час дисциплінарного провадження відомості в сукупності свідчать про відсутність ознак дисциплінарного проступку в діях Луценка, а значить і про відсутність підстав для притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Таким чином, під час дисциплінарного провадження доводи дисциплінарної скарги не знайшли свого підтвердження.

КДКП закрила дисциплінарне провадження стосовно Луценка.

Як повідомлялось, суд зобов'язав Генеральну прокуратуру розглянути питання про закриття кримінального провадження щодо колишнього начальника Генерального штабу Володимира Замани, підозрюваного в держзраді, через закінчення термінів розслідування.

Раніше КДКП відмовилася відкрити справу про притягнення до дисциплінарної відповідальності Луценка за агітацію за експрезидента Петра Порошенка.

Нагадаємо, 25 лютого військовою прокуратурою спільно з СБУ було затримано за держзраду колишнього керівника Генштабу Збройних сил, генерал-полковника Володимира Заману.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Заману затримали через реформу структури ЗСУ, яка «фактично готувала анексію Криму та «Новоросії».

Як відомо, Замана обіймав посади командувача Військово-морських сил ЗСУ, а також начальника Генерального штабу ЗСУ з 18 лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року.

Джерело: Українські новини